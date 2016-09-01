قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق، السبت، أن السلطة الحاكمة كان عليها فتح مشاورات مع الطبقة السياسية، حول ما أسماه الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية، وليس رئاسة لجنة الانتخابات التي لن تغير شيئا في مسار الانتخابات.
وجاء ذلك في رسالة من بن فليس لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي في إطار الاستشارة التي أعنتها الرئاسة في التاسع من أكتوبر بشأن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا للانتخابات.
وجاء في الرد "إن الظرف المقلق للغاية الذي يمر به البلد يتطلب أكثر من هذا بكثير ولا يصح أن يختزل في الانشغال بهيئة لمراقبة الانتخابات ورئاستها".
وأوضح "لقد كان من الأجدر والأنفع للبلد، أن يهدف الاهتداء إلى محاسن المشاورة وفضائلها – و لو كثير من التأخر- إلى معالجة المشاكل الحقيقية المطروحة بحدة على البلد وهي المشاكل التي تحمل أسماء و أسماؤها المعروفة: هي الانسداد السياسي الذي يتوجب على الجميع المساهمة في إخراج البلد منه؛ و هي الأزمة الاقتصادية التي لا يمكن تجاوزها إلا بفضل مجهودات الجميع؛ وهي بوادر التصدع الاجتماعي الذي لا يمكن وقاية الأمة من عواقبه الوخيمة إلا عبر استفاقة وطنية شاملة وجامعة".
ولم يذكر بن فليس، في رسالته المطولة والمنشورة على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، موقفه في شخصية عبد الوهاب دربال الذي عمل معه كوزير للعلاقات مع البرلمان بعد تعيينه رئيسا للحكومة عام 2001.
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في رده على أويحي بشان اقتراح تعيين عبد الوهاب دربال:
بن فليس: كان الأجدر فتح مشاورات حول الانسداد والأزمة الاقتصادية
عبد الرزاق/ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق، السبت، أن السلطة الحاكمة كان عليها فتح مشاورات مع الطبقة السياسية، حول ما أسماه الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية، وليس رئاسة لجنة الانتخابات التي لن تغير شيئا في مسار الانتخابات.
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وجاء ذلك في رسالة من بن فليس لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي في إطار الاستشارة التي أعنتها الرئاسة في التاسع من أكتوبر بشأن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا للانتخابات.
وجاء في الرد "إن الظرف المقلق للغاية الذي يمر به البلد يتطلب أكثر من هذا بكثير ولا يصح أن يختزل في الانشغال بهيئة لمراقبة الانتخابات ورئاستها".
وأوضح "لقد كان من الأجدر والأنفع للبلد، أن يهدف الاهتداء إلى محاسن المشاورة وفضائلها – و لو كثير من التأخر- إلى معالجة المشاكل الحقيقية المطروحة بحدة على البلد وهي المشاكل التي تحمل أسماء و أسماؤها المعروفة: هي الانسداد السياسي الذي يتوجب على الجميع المساهمة في إخراج البلد منه؛ و هي الأزمة الاقتصادية التي لا يمكن تجاوزها إلا بفضل مجهودات الجميع؛ وهي بوادر التصدع الاجتماعي الذي لا يمكن وقاية الأمة من عواقبه الوخيمة إلا عبر استفاقة وطنية شاملة وجامعة".
ولم يذكر بن فليس، في رسالته المطولة والمنشورة على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، موقفه في شخصية عبد الوهاب دربال الذي عمل معه كوزير للعلاقات مع البرلمان بعد تعيينه رئيسا للحكومة عام 2001.
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