سمحت الحكومة المصرية، في خطوة سابقة من نوعها، بمشاركة وفد من "البوليساريو" ممثلا لبرلمان الصحراء الغربية في أشغال المؤتمر البرلماني العربي – الإفريقي بشرم الشيخ.
وقد أثارت هذه المشاركة غضب "المخزن" في الرباط، وما زاد من صدمة البلاط المغربي، هو نص إعلان "شرم الشيخ"، الصادر في ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا الاثنين الماضي، والذي أكد على "دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة" حسب نص الإعلان الصادر عن المؤتمر.
واستقبلت مصر الوفد الذي ترأسه قياديون عن جبهة "البوليساريو" التحرّرية، حيث شاركوا إلى جانب برلمانيين ينتمون لدول عربية وإفريقية، على حد تعبير مواقع إعلامية مصرية.
وتأتي خطوة استقبال مصر لوفد عن جبهة "البوليساريو"، رغم تأكيد أكثر من مسؤول دبلوماسي مصري ومغربي عن متانة العلاقات بين البلدين، كان آخرها الحفل الذي حظي به محمد سعد العلمى سفير المغرب في مصر بمناسبة انتهاء مدة انتدابه بحضور مسؤولين مصريين شهر جويلية الماضي، بل تزامن مع ترويجات عن حملة تقودها القاهرة لإدماج المغرب في هياكل الاتحاد الأفريقي.
وعلى خلفية ذلك، كشفت منابر إعلامية مخزنيّة، أن المغرب ينتظر ردا رسميا للمسؤولين المصريين حول مشاركة وفد "البوليساريو" في المؤتمر البرلماني العربي - الإفريقي الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ بداية الأسبوع الجاري.
وينتظر حسب ذات المصادر، أن تصدر سفارة جمهورية مصر بالرباط بلاغا توضيحيا حول واقعة حضور وفد عن "البوليساريو" بشكل رسمي، حيث أن المسؤولين المغاربة يترقبون الموقف الرسمي لجمهورية مصر قبل الإقدام على أي خطوة تجاه ما اعتبروه استفزازا جديدا، خاصة بعد نص الإعلان الصادر عن المؤتمر والذي تبنى فيه المطلب الأممي المتمثل "في حق الشعوب في تقرير مصيرها" وهي النقطة التي جنّ لها جنون المخزن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1صدام كان يعذّب معارضيه في غرفة سرية بنيويورك!
2اعتقال ثلاثة أمريكيين خططوا لمهاجمة مسلمين بسلاح دمار شامل
355 قتيلاً في تفجير انتحاري وهجومين في العراق
4معلومات خاطئة تسببت بقصف التحالف مجلس عزاء في صنعاء
5السيسي يتوقع فشل المظاهرات ضده في 11 نوفمبر
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
أحمد سليم قلالة
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
عبد الناصر
الشعب يريد!
معلومي ياسين
تمرد خطير في المنتخب الوطني
أوحيدة علي
هل للجيل الثاني علاقة بالإصلاح التربوي؟
حسن خليفة
النظام التربوي الجزائري.. جردة حساب
الفيديو
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
توتر دبلوماسي بعد استقبال "البوليساريو"
"المخزن" يتلقّى صفعة مُوجعة من القاهرة
ع.ع
سمحت الحكومة المصرية، في خطوة سابقة من نوعها، بمشاركة وفد من "البوليساريو" ممثلا لبرلمان الصحراء الغربية في أشغال المؤتمر البرلماني العربي – الإفريقي بشرم الشيخ.
تغطيات ذات صلة
"المخزن" يتلقّى صفعة مُوجعة من القاهرة
خطف موظف إغاثة أمريكي في النيجر
حاملة طائرات روسية تتوجه إلى سوريا
ميليشيا منافسة تتحدى سلطة حكومة الوفاق في طرابلس
السيسي يتوقع فشل المظاهرات ضده في 11 نوفمبر
وقد أثارت هذه المشاركة غضب "المخزن" في الرباط، وما زاد من صدمة البلاط المغربي، هو نص إعلان "شرم الشيخ"، الصادر في ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا الاثنين الماضي، والذي أكد على "دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة" حسب نص الإعلان الصادر عن المؤتمر.
واستقبلت مصر الوفد الذي ترأسه قياديون عن جبهة "البوليساريو" التحرّرية، حيث شاركوا إلى جانب برلمانيين ينتمون لدول عربية وإفريقية، على حد تعبير مواقع إعلامية مصرية.
وتأتي خطوة استقبال مصر لوفد عن جبهة "البوليساريو"، رغم تأكيد أكثر من مسؤول دبلوماسي مصري ومغربي عن متانة العلاقات بين البلدين، كان آخرها الحفل الذي حظي به محمد سعد العلمى سفير المغرب في مصر بمناسبة انتهاء مدة انتدابه بحضور مسؤولين مصريين شهر جويلية الماضي، بل تزامن مع ترويجات عن حملة تقودها القاهرة لإدماج المغرب في هياكل الاتحاد الأفريقي.
وعلى خلفية ذلك، كشفت منابر إعلامية مخزنيّة، أن المغرب ينتظر ردا رسميا للمسؤولين المصريين حول مشاركة وفد "البوليساريو" في المؤتمر البرلماني العربي - الإفريقي الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ بداية الأسبوع الجاري.
وينتظر حسب ذات المصادر، أن تصدر سفارة جمهورية مصر بالرباط بلاغا توضيحيا حول واقعة حضور وفد عن "البوليساريو" بشكل رسمي، حيث أن المسؤولين المغاربة يترقبون الموقف الرسمي لجمهورية مصر قبل الإقدام على أي خطوة تجاه ما اعتبروه استفزازا جديدا، خاصة بعد نص الإعلان الصادر عن المؤتمر والذي تبنى فيه المطلب الأممي المتمثل "في حق الشعوب في تقرير مصيرها" وهي النقطة التي جنّ لها جنون المخزن.