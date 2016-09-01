إرهابي يسلم نفسه بتمنراست

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، مساء السبت، أن إرهابيا يدعى "الساهل"، سلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست.

وقال بيان للوزارة تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سّلم الإرهابي (ت. حيب الله) المدعو (الساهل) نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، مساء اليوم 15 أكتوبر 2016".

وأوضح أن هذا الإرهابي "كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء".