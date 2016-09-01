طالب المحضرون القضائيون بولايات الشرق، بالإسراع في تسوية مستحقاتهم بالنسبة للتبليغات الجزائية المتأخرة هذه السنة، وكذا ديون المساعدة القضائية التي لم يتقاضوها منذ الشروع في تطبيقها سنة 2008.
وأوصت الجمعية العامة لغرفة الشرق المنعقدة الخميس بنادي المحامين بسطيف في تقرير قرأه مقرر الغرفة الأستاذ مانع احمد في ختام أشغالها، إلى بعث مشروع المدرسة الجهوية للتكوين المتواصل للمحضرين ومساعديهم، كما دعت إلى إعادة النظر في مهمة المنسق والمندوب وتفعيل دورهما.
وقصد تسهيل المهام أمام المحضرين، دعت أعلى هيئة إلى وضع دليل شامل وعام للمحاضر والعقود سواء المتعلقة بالتبليغ أو التنفيذ أو المعاينة وغيرها من المحاضر، كما شدد التقرير النهائي على تفعيل مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة والتعجيل بإصداره، في انتظار إصدار الميثاق الوطني، مجددا تأكيده على احترام مرسوم الأتعاب، ولم تفوت الجمعية العامة لأكبر الغرف الجهوية، الفرصة من تجديد الدعوة للسلطات إلى مراجعة بعض مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حتى يتماشى مع التحولات الجارية على المنظومة القانونية لمهنة التبليغ والتنفيذ.
يذكر بأن اجتماع محضري الشرق الذي اشرف على افتتاحهاكل من رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي إبراهيم ورئيس غرفة الشرق الأستاذ بوقرن الخير، بحضور النائب العام ورئيس مجلس قضاء سطيف، صادق على التقريرين الأدبي والمالي، المقدم من الأمين العام للغرفة الأستاذ راشدي مراد وأمين الخزينة الأستاذ هامل احمد، القائم على الاستمرار في جانب التكوين المستمر وترشيد النفقات.
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المحضرون القضائيون يستعجلون تسديد مستحقات التبليغات
س.ع
طالب المحضرون القضائيون بولايات الشرق، بالإسراع في تسوية مستحقاتهم بالنسبة للتبليغات الجزائية المتأخرة هذه السنة، وكذا ديون المساعدة القضائية التي لم يتقاضوها منذ الشروع في تطبيقها سنة 2008.
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وأوصت الجمعية العامة لغرفة الشرق المنعقدة الخميس بنادي المحامين بسطيف في تقرير قرأه مقرر الغرفة الأستاذ مانع احمد في ختام أشغالها، إلى بعث مشروع المدرسة الجهوية للتكوين المتواصل للمحضرين ومساعديهم، كما دعت إلى إعادة النظر في مهمة المنسق والمندوب وتفعيل دورهما.
وقصد تسهيل المهام أمام المحضرين، دعت أعلى هيئة إلى وضع دليل شامل وعام للمحاضر والعقود سواء المتعلقة بالتبليغ أو التنفيذ أو المعاينة وغيرها من المحاضر، كما شدد التقرير النهائي على تفعيل مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة والتعجيل بإصداره، في انتظار إصدار الميثاق الوطني، مجددا تأكيده على احترام مرسوم الأتعاب، ولم تفوت الجمعية العامة لأكبر الغرف الجهوية، الفرصة من تجديد الدعوة للسلطات إلى مراجعة بعض مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حتى يتماشى مع التحولات الجارية على المنظومة القانونية لمهنة التبليغ والتنفيذ.
يذكر بأن اجتماع محضري الشرق الذي اشرف على افتتاحهاكل من رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي إبراهيم ورئيس غرفة الشرق الأستاذ بوقرن الخير، بحضور النائب العام ورئيس مجلس قضاء سطيف، صادق على التقريرين الأدبي والمالي، المقدم من الأمين العام للغرفة الأستاذ راشدي مراد وأمين الخزينة الأستاذ هامل احمد، القائم على الاستمرار في جانب التكوين المستمر وترشيد النفقات.