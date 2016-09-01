ذكر بلعياط بمآثر بلخادم بلعياط: يجب تشكيل لجنة لإصلاح الأفلان

رافع بلعياط طويلا لصالح الفريق مدين وبلخادم، مستنكرا التصريحات الأخيرة للأمين العام للأفلان، عمار سعداني، مشددا على ضرورة وضع حد لمثل هذه الخزعبلات التي لا تخدم أحدا.

مطالبا القاضي الأول في البلاد بأخذ موقف مما هو جار داخل الحزب العتيد، من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتصليح أمور الحزب.. ومن منبر رحبة الزرابة بمدينة آفلو شمال الأغواط، ذكر بلعياط بمآثر بلخادم الذي زكاه بومدين وبوتفليقة وتقلد عددا من المناصب القيادية في الدولة.