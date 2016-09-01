قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، سحب الاعتماد من المرقي العقاري محمد صحراوين صاحب المبنى الذي انهار الجمعة، ببلدية العاشور بالعاصمة.
وأكدت مصادر بالوزارة لقناة "الشروق نيوز" أن الوزير عبد المجيد تبون، أمر بسحب اعتماد المرقي، بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة أن البناء تم بدون رخصة.
ووفق ذات المصادر، فإن هذا المرقي العقاري سبق وأن تلقى إعذارات من الجهات المسؤولة بوقف المشروع لكنه تجاهلها وواصل الأشغال.
ويشار إلى أن مبنى يقع بالمكان المسمى "أوربا 2000 " ببلدية العاشور والمكون من طابقين انهار الجمعة في حدود منتصف النهار دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية.
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وزارة السكن تسحب اعتماد المرقي صحراوي
ع.ب
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، سحب الاعتماد من المرقي العقاري محمد صحراوين صاحب المبنى الذي انهار الجمعة، ببلدية العاشور بالعاصمة.
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وأكدت مصادر بالوزارة لقناة "الشروق نيوز" أن الوزير عبد المجيد تبون، أمر بسحب اعتماد المرقي، بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة أن البناء تم بدون رخصة.
ووفق ذات المصادر، فإن هذا المرقي العقاري سبق وأن تلقى إعذارات من الجهات المسؤولة بوقف المشروع لكنه تجاهلها وواصل الأشغال.
ويشار إلى أن مبنى يقع بالمكان المسمى "أوربا 2000 " ببلدية العاشور والمكون من طابقين انهار الجمعة في حدود منتصف النهار دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية.