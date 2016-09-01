راعني كثيرا "قرار" إحالة مهمة تسيير المدارس الابتدائية، أو بالأحرى، الإبقاء على تدبير شؤونها بأيادي الأميار، والحقيقة أن هذه المؤسسات التربوية، باستثناء المحظوظة منها فقط، عبر بلديات قليلة، تواجه الأمرّين منذ عدة سنوات، نتيجة التسيير الاستعراضي والأبله، من طرف مصالح البلديات، التي حوّلت بعض هذه المدارس إلى "كوريات"، وبعضها الآخر إلى هياكل تصلح لكلّ شيء إلا للدراسة والتدريس!
الذي له أبناء أو ابن يدرس بالابتدائية، لا يحتاج إلى وسيط، أو قيل وقال، حتى يجمع المعلومات الأكيدة والموثوقة، عن وضعية هذه المؤسسات التربوية، التي تشهد منذ عدة أعوام، حالة متقدمة من التلاشي والانهيار، بسبب غياب أعمال الصيانة والمرافقة والتحصين، التي من المفروض أن تجري خلال كلّ عطلة صيف، لتحضير الدخول المدرسي الجديد!
تصوّروا كيف مازال مديرو هذه المدارس ومعهم المعلمون والتلاميذ وأولياؤهم، "رهينة" يتقاذفها كالكرة أميار يضعون للأسف تسيير المدارس الابتدائية، في ذيل أولوياتهم، ولذلك لا عجب في الأسوار المحطمة، والغرباء الذين يتسللون إليها جهارا نهارا، وانعدام الطاولات، وتحوّل بعض هذه المدارس إلى ساحات لتسمين الماشية و"نشر" الكسكسي!
أغلب الأميار يتمنون إعفاءهم من "صلاحية" تسيير الابتدائيات، مثلما تم إعفاؤهم من رئاسة لجان توزيع السكن الاجتماعي وتحويله إلى رؤساء الدوائر قبل سنوات، والحال أن مع المنتخبين الحقّ في هذا التفكير، لأن المدرسة أو حتى الجامعة، لا يُمكنها أن تذرّ عليهم "المداخيل" التي تعود بها عليهم المشاريع التنموية، خاصة تلك التي تـُبرم بصفقات مشبوهة!
الفشل في تسيير المدارس، هو أحسن دليل على عجز الأميار عن إدارة شؤون مواطنيهم، لكن عجب العجاب، ورغم نداءات أهل الاختصاص مرارا وتكرارا، بسحب تسيير الابتدائيات من البلديات، إلاّ أن المهمة تبقى من صلاحياتهم، وهم ما يبشـّر الأولياء والتلاميذ والمعلمين، بمراحل أخرى من "البريكولاج" والإهمال والتسيّب!
الابتدائيات هي ليست الدراسة فقط، إنها أيضا النقل المدرسي والمطاعم والرعاية الصحية، فلمن يشك في قدرة البلديات، عليه أن يبحث عن مشاهد "العار" في القرى وحتى بعض مناطق العاصمة، حيث مازال التلاميذ يصلون إلى مدارسهم فوق الحمير، أو يقتسمون الخبز "الحرفي"، مقابل الملايير المخصصة للبلديات في هذا الشأن!
تجربة البلديات مع المدارس فشلت فشلا ذريعا، ولذلك يجب البحث عن بديل سريع، حتى لا تنتقل هذه المؤسسات الحيوية التربوية من السيئ إلى الأسوأ، وتصبح نموذجا لمحاشر البلديات! .
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1الوقوف على حافة الهاوية!
2الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
3في مهبّ الرياح!
4مراوغات "فافا" في الـ"فاف"
5مكافأة الفاشلين!
Français English
الرأي
جمال لعلامي
مكافأة الفاشلين!
عبد الناصر
في مهبّ الرياح!
التهامي مجوري
الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
حبيب راشدين
مراوغات "فافا" في الـ"فاف"
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
أحمد سليم قلالة
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
عبد الناصر
الشعب يريد!
الفيديو
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
مكافأة الفاشلين!
جمال لعلامي
راعني كثيرا "قرار" إحالة مهمة تسيير المدارس الابتدائية، أو بالأحرى، الإبقاء على تدبير شؤونها بأيادي الأميار، والحقيقة أن هذه المؤسسات التربوية، باستثناء المحظوظة منها فقط، عبر بلديات قليلة، تواجه الأمرّين منذ عدة سنوات، نتيجة التسيير الاستعراضي والأبله، من طرف مصالح البلديات، التي حوّلت بعض هذه المدارس إلى "كوريات"، وبعضها الآخر إلى هياكل تصلح لكلّ شيء إلا للدراسة والتدريس!
مقالات سابقة للكاتب
.. ويستمرّ الفستي!
"أبو سنّ" لتدريب الخضر!
راييفاتس وأبو سنّ!
أمورنا واضحة!
"خلاوها" ويترشحون!
الذي له أبناء أو ابن يدرس بالابتدائية، لا يحتاج إلى وسيط، أو قيل وقال، حتى يجمع المعلومات الأكيدة والموثوقة، عن وضعية هذه المؤسسات التربوية، التي تشهد منذ عدة أعوام، حالة متقدمة من التلاشي والانهيار، بسبب غياب أعمال الصيانة والمرافقة والتحصين، التي من المفروض أن تجري خلال كلّ عطلة صيف، لتحضير الدخول المدرسي الجديد!
تصوّروا كيف مازال مديرو هذه المدارس ومعهم المعلمون والتلاميذ وأولياؤهم، "رهينة" يتقاذفها كالكرة أميار يضعون للأسف تسيير المدارس الابتدائية، في ذيل أولوياتهم، ولذلك لا عجب في الأسوار المحطمة، والغرباء الذين يتسللون إليها جهارا نهارا، وانعدام الطاولات، وتحوّل بعض هذه المدارس إلى ساحات لتسمين الماشية و"نشر" الكسكسي!
أغلب الأميار يتمنون إعفاءهم من "صلاحية" تسيير الابتدائيات، مثلما تم إعفاؤهم من رئاسة لجان توزيع السكن الاجتماعي وتحويله إلى رؤساء الدوائر قبل سنوات، والحال أن مع المنتخبين الحقّ في هذا التفكير، لأن المدرسة أو حتى الجامعة، لا يُمكنها أن تذرّ عليهم "المداخيل" التي تعود بها عليهم المشاريع التنموية، خاصة تلك التي تـُبرم بصفقات مشبوهة!
الفشل في تسيير المدارس، هو أحسن دليل على عجز الأميار عن إدارة شؤون مواطنيهم، لكن عجب العجاب، ورغم نداءات أهل الاختصاص مرارا وتكرارا، بسحب تسيير الابتدائيات من البلديات، إلاّ أن المهمة تبقى من صلاحياتهم، وهم ما يبشـّر الأولياء والتلاميذ والمعلمين، بمراحل أخرى من "البريكولاج" والإهمال والتسيّب!
الابتدائيات هي ليست الدراسة فقط، إنها أيضا النقل المدرسي والمطاعم والرعاية الصحية، فلمن يشك في قدرة البلديات، عليه أن يبحث عن مشاهد "العار" في القرى وحتى بعض مناطق العاصمة، حيث مازال التلاميذ يصلون إلى مدارسهم فوق الحمير، أو يقتسمون الخبز "الحرفي"، مقابل الملايير المخصصة للبلديات في هذا الشأن!
تجربة البلديات مع المدارس فشلت فشلا ذريعا، ولذلك يجب البحث عن بديل سريع، حتى لا تنتقل هذه المؤسسات الحيوية التربوية من السيئ إلى الأسوأ، وتصبح نموذجا لمحاشر البلديات! .