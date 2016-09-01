تمكنت قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا من السيطرة على بلدة دابق الإستراتيجية في ريف حلب الشمالي، الأحد، بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحمد عثمان قائد جماعة السلطان مراد ، إن قوات المعارضة سيطرت أيضاً، في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، على بلدة صوران المجاورة في شمال البلاد.
وبلدة دابق تحمل معنى رمزي بالنسبة لـ"داعش" وتعد من أهم معاقل التنظيم المتشدد في شمال غرب سوريا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1"المخزن" يتلقّى صفعة مُوجعة من القاهرة
2اعتقال ثلاثة أمريكيين خططوا لمهاجمة مسلمين بسلاح دمار شامل
3السيسي يتوقع فشل المظاهرات ضده في 11 نوفمبر
455 قتيلاً في تفجير انتحاري وهجومين في العراق
5معلومات خاطئة تسببت بقصف التحالف مجلس عزاء في صنعاء
Français English
الرأي
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
ضو جمال
هل تصلح كتب الجيل الثاني ما أفسده الجيل الأول؟
جمال لعلامي
مكافأة الفاشلين!
عبد الناصر
في مهبّ الرياح!
التهامي مجوري
الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
حبيب راشدين
مراوغات "فافا" في الـ"فاف"
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
الفيديو
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
بدعم من القوات التركية
المعارضة السورية تطرد "داعش" من بلدة دابق
وائل. ن - الشروق أونلاين
تمكنت قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا من السيطرة على بلدة دابق الإستراتيجية في ريف حلب الشمالي، الأحد، بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
تغطيات ذات صلة
المعارضة السورية تطرد "داعش" من بلدة دابق
السيسي: الحرب ضد الإرهابيين في سيناء "ستطول"
بريطانيا ترسل بعثة تدريب عسكرية جديدة إلى تونس
إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه سفن حربية أمريكية
انتهاء محادثات لوزان حول سوريا دون إحراز تقدم
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحمد عثمان قائد جماعة السلطان مراد ، إن قوات المعارضة سيطرت أيضاً، في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، على بلدة صوران المجاورة في شمال البلاد.
وبلدة دابق تحمل معنى رمزي بالنسبة لـ"داعش" وتعد من أهم معاقل التنظيم المتشدد في شمال غرب سوريا.