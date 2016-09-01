بدعم من القوات التركية المعارضة السورية تطرد "داعش" من بلدة دابق

تمكنت قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا من السيطرة على بلدة دابق الإستراتيجية في ريف حلب الشمالي، الأحد، بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحمد عثمان قائد جماعة السلطان مراد ، إن قوات المعارضة سيطرت أيضاً، في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، على بلدة صوران المجاورة في شمال البلاد.

وبلدة دابق تحمل معنى رمزي بالنسبة لـ"داعش" وتعد من أهم معاقل التنظيم المتشدد في شمال غرب سوريا.