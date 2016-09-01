تنديدا بما وصفته بـ "المخالفات" المسجلة في القطاع نقابة عمال التربية بتيزي وزو تدعو إلى الإضراب يومي 17 و18 أكتوبر

في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه دعا المكتب الولائي لنقابة عمال التربية"سات" بتيزي وزو المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المجتمع يوم 8 أكتوبر المنصرم في جلسة عادية جميع منخرطيها إلى إضراب يومي 17 و18 أكتوبر للتنديد بما وصفه بالركود الذي يميز الوضع المهني والاجتماعي لعمال قطاع التربية الذي أصبح ثقلا على كاهلهم.

بدءا بتغيير قانون التقاعد المسبق وإعداد الهيئات العمومية لقانون العمل الهاضم لحقوق العمال، ضف إليها التأخرات المسجلة في دفع الأجور وضخ منحة المردودية المجمدة إلى يومنا هذا على مستوى المراقب المالي، على عكس باقي الزملاء في باقي ولايات الوطن، كما اشترط محررو البيان على الوزارة الوصية ضرورة تخصيص اعتمادات مالية لسد الفجوات التي تعرقل السير الحسن لمهمتهم، مع تنصيب وكالة المحاسبة التي وعدت بها الهيئات العمومية، هذا إلى جانب إدماج عمال الأسلاك المشتركة وتخفيض البرامج والحجم الساعي، إلى جانب توفير الأمن على مستوى المؤسسات التربوية، كما ندد المعنيون في بيانهم باكتظاظ الأقسام ونقص التأطير في بعض المؤسسات التربوية والمجاملة التي يتم على أساسها تعيين وتسخير أساتذة الابتدائي للقيام ببعض الأنشطة الخارجة عن مهامهم كحراسة التلاميذ بين منتصف النهار والواحدة زوالا.