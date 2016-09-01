بعد إطلاقه سياسات للتقشف الأمير السعودي محمد بن سلمان يشتري يختاً بـ550 مليون دولار

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اشترى يختاً قيمته حوالي 550 مليون دولار، على الرغم من إطلاقه هو شخصياً سياسات للتقشف في البلاد لتحقيق "رؤية 2030".

وبحسب موقع قناة الحرة، نقلت الصحيفة عن شريك صاحب اليخت وفرد من العائلة المالكة السعودية، أن الصفقة التي تمت العام الماضي خلال إجازة بن سلمان في جنوب فرنسا، لم تستغرق سوى ساعات أخلى بعدها البائع اليخت في نفس اليوم.

وازدادت بوادر صراع داخلي يقودها بن سلمان لتقوية مركزه داخل المملكة في مواجهة ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وفق ما نسبته الصحيفة لمراقبين ومصادر من العائلة المالكة.

وتتابع الصحيفة الأمريكية، أن التحدي الأبرز أمام بن سلمان الآن يكمن في توطيد نفوذه في المملكة قبل تدهور الوضع الصحي لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلا فسيكون مجبراً على مواجهة احتمال أن يقوم بن نايف حينها باستبداله بولي عهد آخر، تماماً كما قام والده الملك سلمان بإزاحة أخيه مقرن بن عبد العزيز الذي اختاره الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قبل أن ينصب بن نايف مكانه.