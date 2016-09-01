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بعد إطلاقه سياسات للتقشف
الأمير السعودي محمد بن سلمان يشتري يختاً بـ550 مليون دولار
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اشترى يختاً قيمته حوالي 550 مليون دولار، على الرغم من إطلاقه هو شخصياً سياسات للتقشف في البلاد لتحقيق "رؤية 2030".
وبحسب موقع قناة الحرة، نقلت الصحيفة عن شريك صاحب اليخت وفرد من العائلة المالكة السعودية، أن الصفقة التي تمت العام الماضي خلال إجازة بن سلمان في جنوب فرنسا، لم تستغرق سوى ساعات أخلى بعدها البائع اليخت في نفس اليوم.
وازدادت بوادر صراع داخلي يقودها بن سلمان لتقوية مركزه داخل المملكة في مواجهة ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وفق ما نسبته الصحيفة لمراقبين ومصادر من العائلة المالكة.
وتتابع الصحيفة الأمريكية، أن التحدي الأبرز أمام بن سلمان الآن يكمن في توطيد نفوذه في المملكة قبل تدهور الوضع الصحي لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلا فسيكون مجبراً على مواجهة احتمال أن يقوم بن نايف حينها باستبداله بولي عهد آخر، تماماً كما قام والده الملك سلمان بإزاحة أخيه مقرن بن عبد العزيز الذي اختاره الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قبل أن ينصب بن نايف مكانه.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/16 على 11:551
بمال الحجيج من ماتو بسقوط الرافعات و من ماتو بتدافع وبلحق في منى الله المستعان و اطفال توت جوعا في غزه تحت الحصار
محمد2016/10/16 على 11:562
عرش ال سعود سيتهاوى عاجلا ام اجلا .
بنت الجزائر - الجزائر2016/10/16 على 11:583
لن يصلح حال المسلمين حتى ينقرض ال سعود من بعدها الحكام العرب العملاء هذا حلمنا لكن يتحقق ذلك حتى تستفيق الشعوب من سباتها
مواطن بسيط - الجزائر و أفتخر2016/10/16 على 12:074
هذا ليس بالجديد و لا بالخبر المفجع ، فمن ليس له ضمير إزاء وطنه و شعبه تتوقع منه أي شيئ و المثال يشمل كل الوطن العربي و المسلم . و الأدهى و الأمر أن كل الأوضاع لا تبشر بالخير إلا أن سياسة السلب و النهب بطرقها المتعدد لازالت قائمة دون زحزحة . و الملتقى عند المحكمة الربانية في اليوم المشهود يوم لا تظلم مثقال ذرة. و شكرا
مريم - غرداية2016/10/16 على 12:095
با الاهي من اين كل هذه الأموال و القصور الفخمة وووووو الا تنظرون الى الفقير
2016/10/16 على 12:146
وقد دفع ثمنه الحجاج قبل شراءه !