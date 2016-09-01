مقتل ثلاثة من الشرطة التركية في انفجار في غازي عنتاب

قال حاكم مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، الأحد، إن ثلاثة عناصر من الشرطة التركية قتلوا في تفجير خلال عملية أمنية استهدفت منزلاً في المدينة.

وذكر الوالي، أن التفجير أسفر أيضاً عن إصابة ثمانية مدنيين بينهم أربعة يحملون الجنسية السورية.

وقالت مصادر أمنية، إن الانفجار نتج عن تفجير انتحاري أثناء مداهمة للشرطة منزل يعتقد أنه يستخدم كمخبأ لمتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأضافت المصادر، أن فرق الشرطة دخلت إلى المنزل، قبل أن يندلع اشتباك مع الإرهابيين الذين أقدموا لاحقاً على تفجير أنفسهم، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الشرطة، جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة.