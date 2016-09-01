أفرج عن أمريكيين اثنين كانا محتجزين في اليمن إثر وساطة لسلطنة عُّمان ونقلا، مساء السبت، إلى مسقط في طائرة تابعة لسلاح الجو العماني بغرض إعادتهما إلى بلدهما، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأوضحت الوكالة نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية، إن الأمريكيين نقلا في الطائرة ذاتها التي نقلت جرحى الغارة الدامية على صنعاء نهاية الأسبوع الماضي بدون أن تحدد هويتي الأمريكيين ولا أسباب أو فترة احتجازهما.
وأوضح المتحدث، إنه تم القيام بالوساطة العمانية "لمساعدة الحكومة الأمريكية في الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المتحفظ عليهم في اليمن".
وأضاف "تم الإفراج عن اثنين منهم ونقلهما إلى السلطنة مساء السبت، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تمهيداً لعودتهما إلى بلادهما".
وتابع المتحدث، إن العملية تمت "بالتنسيق بين الجهات المعنية في السلطنة والجهات اليمنية في صنعاء"، في إشارة إلى المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي 20 سبتمبر، أوقف أشخاص قالوا إنهم عناصر في جهاز أمني تابع للحوثيين مواطناً أمريكياً كان يدير في صنعاء معهداً لتعليم اللغة الإنكليزية، بحسب ما نقل شهود.
ولاحقاً، قال أحد مسؤولي المتمردين إن الرجل أوقف بتهمة "التجسس".
ونقلت الطائرة العمانية إضافة إلى الأمريكيين، مجموعة من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج في سلطنة عمان.
وفي صنعاء قال محسن الظاهري المسؤول الحوثي في قطاع الصحة، إن عدد الجرحى الذي سيتلقون العلاج في سلطنة عمان "أكثر من 111 جريحاً" من ضحايا الغارات الجوية في 8 أكتوبر على مجلس عزاء في صنعاء.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعترف، السبت، بأنه نفذ خطأ هذه الغارات التي أوقعت بحسب الأمم المتحدة أكثر من 140 قتيلاً و525 جريحا على الأقل.
ووعد التحالف إثر هذا الخطأ، بمراجعة قواعد الاشتباك في الحرب التي يشنها منذ أكثر من 18 شهراً على المتمردين الحوثيين وحلفائهم.
وقامت سلطنة عمان بوساطات للإفراج عن العديد من الأجانب بينها وساطة للإفراج عن موظفة الصليب الأحمر الدولي الفرنسية-التونسية نوران حواس بعد عشرة أشهر من خطفها، وكذلك عن الفرنسية ايزابيل بريم في أوت 2015 بعد ستة أشهر من الاحتجاز في اليمن.
وبعكس باقي دول الخليج العربي تحتفظ سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع طرفي النزاع في اليمن. فهي على علاقة جيدة مع المتمردين الذين سيطروا على الحكم في شمال اليمن في 2014 ومع الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من تحالف تقوده الرياض.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1"المخزن" يتلقّى صفعة مُوجعة من القاهرة
2السيسي يتوقع فشل المظاهرات ضده في 11 نوفمبر
355 قتيلاً في تفجير انتحاري وهجومين في العراق
4صحفية روسية حاورت الأسد: اختاروني لأني جذَّابة وحسَّاسة
5حاملة طائرات روسية تتوجه إلى سوريا
Français English
الرأي
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
ضو جمال
هل تصلح كتب الجيل الثاني ما أفسده الجيل الأول؟
جمال لعلامي
مكافأة الفاشلين!
عبد الناصر
في مهبّ الرياح!
التهامي مجوري
الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
حبيب راشدين
مراوغات "فافا" في الـ"فاف"
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
سلطان بركاني
مؤاخَذات على مشروع صندوق الزّكاة
الفيديو
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الإفراج عن أمريكيين اثنين في اليمن إثر وساطة عُّمانية
أ ف ب - الشروق أونلاين
أفرج عن أمريكيين اثنين كانا محتجزين في اليمن إثر وساطة لسلطنة عُّمان ونقلا، مساء السبت، إلى مسقط في طائرة تابعة لسلاح الجو العماني بغرض إعادتهما إلى بلدهما، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
تغطيات ذات صلة
السعودية تستبدل سفيرها في العراق بقائم بالأعمال
الإفراج عن أمريكيين اثنين في اليمن إثر وساطة عُّمانية
مقتل ثلاثة من الشرطة التركية في انفجار في غازي عنتاب
الأمير السعودي محمد بن سلمان يشتري يختاً بـ550 مليون دولار
كوريا الشمالية تجري محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ بالستي
وأوضحت الوكالة نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية، إن الأمريكيين نقلا في الطائرة ذاتها التي نقلت جرحى الغارة الدامية على صنعاء نهاية الأسبوع الماضي بدون أن تحدد هويتي الأمريكيين ولا أسباب أو فترة احتجازهما.
وأوضح المتحدث، إنه تم القيام بالوساطة العمانية "لمساعدة الحكومة الأمريكية في الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المتحفظ عليهم في اليمن".
وأضاف "تم الإفراج عن اثنين منهم ونقلهما إلى السلطنة مساء السبت، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تمهيداً لعودتهما إلى بلادهما".
وتابع المتحدث، إن العملية تمت "بالتنسيق بين الجهات المعنية في السلطنة والجهات اليمنية في صنعاء"، في إشارة إلى المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي 20 سبتمبر، أوقف أشخاص قالوا إنهم عناصر في جهاز أمني تابع للحوثيين مواطناً أمريكياً كان يدير في صنعاء معهداً لتعليم اللغة الإنكليزية، بحسب ما نقل شهود.
ولاحقاً، قال أحد مسؤولي المتمردين إن الرجل أوقف بتهمة "التجسس".
ونقلت الطائرة العمانية إضافة إلى الأمريكيين، مجموعة من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج في سلطنة عمان.
وفي صنعاء قال محسن الظاهري المسؤول الحوثي في قطاع الصحة، إن عدد الجرحى الذي سيتلقون العلاج في سلطنة عمان "أكثر من 111 جريحاً" من ضحايا الغارات الجوية في 8 أكتوبر على مجلس عزاء في صنعاء.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعترف، السبت، بأنه نفذ خطأ هذه الغارات التي أوقعت بحسب الأمم المتحدة أكثر من 140 قتيلاً و525 جريحا على الأقل.
ووعد التحالف إثر هذا الخطأ، بمراجعة قواعد الاشتباك في الحرب التي يشنها منذ أكثر من 18 شهراً على المتمردين الحوثيين وحلفائهم.
وقامت سلطنة عمان بوساطات للإفراج عن العديد من الأجانب بينها وساطة للإفراج عن موظفة الصليب الأحمر الدولي الفرنسية-التونسية نوران حواس بعد عشرة أشهر من خطفها، وكذلك عن الفرنسية ايزابيل بريم في أوت 2015 بعد ستة أشهر من الاحتجاز في اليمن.
وبعكس باقي دول الخليج العربي تحتفظ سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع طرفي النزاع في اليمن. فهي على علاقة جيدة مع المتمردين الذين سيطروا على الحكم في شمال اليمن في 2014 ومع الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من تحالف تقوده الرياض.