ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخيرة توقيف 24 مهرّبا بتمنراست وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، بتمنراست وعين ڤزام، 24 مهربا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومسدسا آليا وكمية من الذخيرة وشاحنة و(03) مركبات رباعية الدفع و(07) أجهزة كشف عن المعادن ومطرقة ضغط، حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتمكن حرس الحدود ببشار من ضبط (78,1) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بجانت، وأدرار، ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة.