يشرع المخرج الجزائري لطفي بوشوشي في تقديم عروض داخل الوطن لفيلمه "البئر" تحضيرا لمعركة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي التي تسجل تنافس أحسن الأفلام من دول مختلفة، حيث سيجوب عديد القاعات السينمائية المتواجدة في ولايات كثيرة وذلك بهدف الترويج لفيلمه الذي سيمثل الجزائر في مسابقة الأوسكار في دورتها الـ89 المزمع إقامتها شهر فيفري 2017.
وأعلن لطفي بوشوشي أنّ فيلمه "البئر" سيعرض في 23 ولاية، حيث سيكون أولّ عرض وطني هذا الأربعاء (19 أكتوبر الجاري)، لتستكمل جولة هذه التحفة السينمائية التي تتناول الثورة الجزائرية في بقية الولايات الأخرى.
وسيكتشف جمهور الولايات الداخلية، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة مشاهدة "البئر" الذي شارك في مهرجانات وطنية ودولية على غرار "مهرجان وهران للفيلم العربي"، "أيام الفيلم المتوج" بقسنطينة، "الأيام السينمائية" بمستغانم، بالإضافة إلى تقديم عرضه الأولّ في الجزائر العاصمة بقاعة "إبن زيدون" في رياض الفتح.
واختارت الجزائر فيلم "البئر" عبر لجنة الانتقاء التي يرأسها المخرج العالمي لخضر حمينة، صاحب السعفة الذهبية الوحيدة للجزائر والعرب في مهرجان "كان"، من أجل تمثيلها في جوائز الأوسكار في فئة أحسن فيلم أجنبي، وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد دعا مؤخرا جميع المؤسسات الثقافية للوقوف والالتفاف حول فيلم "البئر"، كما دعا بدوره صاحب العمل بوشوشي جمهور السينما إلى دعم عمله، وكذا دعم الحكومة والإعلام والشركات الخاصة للوصول على الأقلّ إلى القائمة القصيرة لهذه المنافسة.
وتحصل فيلم "البئر" الذي يعدّ أولّ عمل سينمائي طويل للطفي بوشوشي على 11 جائزة دولية في رصيده منذ إنتاجه في عام 2015، منها أربع جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط (أحسن ممثلة لنادين قاسي، أحسن سيناريو، وأحسن إخراج للمخرج لطفي بوشوشي، وكذلك أفضل فيلم)، إضافة إلى جائزة أحسن إخراج في مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد، إضافة إلى جائزة أحسن إخراج في مهرجان وهران للفيلم العربي.. وغيرها.
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بوشوشي يعرض "البئر" في 23 ولاية.. استعدادا لمعركة الأوسكار
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يشرع المخرج الجزائري لطفي بوشوشي في تقديم عروض داخل الوطن لفيلمه "البئر" تحضيرا لمعركة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي التي تسجل تنافس أحسن الأفلام من دول مختلفة، حيث سيجوب عديد القاعات السينمائية المتواجدة في ولايات كثيرة وذلك بهدف الترويج لفيلمه الذي سيمثل الجزائر في مسابقة الأوسكار في دورتها الـ89 المزمع إقامتها شهر فيفري 2017.
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وأعلن لطفي بوشوشي أنّ فيلمه "البئر" سيعرض في 23 ولاية، حيث سيكون أولّ عرض وطني هذا الأربعاء (19 أكتوبر الجاري)، لتستكمل جولة هذه التحفة السينمائية التي تتناول الثورة الجزائرية في بقية الولايات الأخرى.
وسيكتشف جمهور الولايات الداخلية، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة مشاهدة "البئر" الذي شارك في مهرجانات وطنية ودولية على غرار "مهرجان وهران للفيلم العربي"، "أيام الفيلم المتوج" بقسنطينة، "الأيام السينمائية" بمستغانم، بالإضافة إلى تقديم عرضه الأولّ في الجزائر العاصمة بقاعة "إبن زيدون" في رياض الفتح.
واختارت الجزائر فيلم "البئر" عبر لجنة الانتقاء التي يرأسها المخرج العالمي لخضر حمينة، صاحب السعفة الذهبية الوحيدة للجزائر والعرب في مهرجان "كان"، من أجل تمثيلها في جوائز الأوسكار في فئة أحسن فيلم أجنبي، وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد دعا مؤخرا جميع المؤسسات الثقافية للوقوف والالتفاف حول فيلم "البئر"، كما دعا بدوره صاحب العمل بوشوشي جمهور السينما إلى دعم عمله، وكذا دعم الحكومة والإعلام والشركات الخاصة للوصول على الأقلّ إلى القائمة القصيرة لهذه المنافسة.
وتحصل فيلم "البئر" الذي يعدّ أولّ عمل سينمائي طويل للطفي بوشوشي على 11 جائزة دولية في رصيده منذ إنتاجه في عام 2015، منها أربع جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط (أحسن ممثلة لنادين قاسي، أحسن سيناريو، وأحسن إخراج للمخرج لطفي بوشوشي، وكذلك أفضل فيلم)، إضافة إلى جائزة أحسن إخراج في مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد، إضافة إلى جائزة أحسن إخراج في مهرجان وهران للفيلم العربي.. وغيرها.