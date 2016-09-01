جندت المديرية العامة للأمن الوطني مراكزها الطبية المجهزة بكل وسائل الكشف للقيام بالفحص المبكر لمكافحة سرطان الثدي، حيث تم فحص 1300 امرأة منذ بداية الشهر الجاري على مستوى 12 مركزا طبيا متخصصا في 48 ولاية، والعملية مستمرة إلى غاية نهاية الشهر الحالي.
وحسب ما جاء في بيان للأمن الوطني تحوز "الشروق" نسخة منه فإن مصالح الصحة والإعلام على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بنشاط مكثف خلال هذا الشهر الذي يعتبر شهر مكافحة مرض سرطان الثدي، حيث اعتمدت على مجموعة من الأطباء والمختصين للقيام بحملات توعية وتحسيس لفائدة أفراد الشرطة الإناث للقيام بحملات توعية بمشاركة مجموعة من النساء من مختلف شرائح المجتمع، ناهيك عن برمجة يومين دراسيين بهذا الخصوص.
وأكد البيان على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل حماية المواطن والحفاظ على صحته كذلك، حيث تعتمد الجهات الرسمية المكلفة بالصحة على جهود كبيرة من أجل إنجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان، وعليه فإن المديرية العامة للأمن الوطني معنية بالمساهمة بجدية في ترقية صحة المواطن.
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قامت بفحص 1300 امرأة في مراكزها الخاصة
المديرية العامة للأمن الوطني تجند مصالحها الصحية لمكافحة سرطان الثدي
حكيمة حاج علي
صحافية بقسم المجتمع بجريدة الشروق اليومي
جندت المديرية العامة للأمن الوطني مراكزها الطبية المجهزة بكل وسائل الكشف للقيام بالفحص المبكر لمكافحة سرطان الثدي، حيث تم فحص 1300 امرأة منذ بداية الشهر الجاري على مستوى 12 مركزا طبيا متخصصا في 48 ولاية، والعملية مستمرة إلى غاية نهاية الشهر الحالي.
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وحسب ما جاء في بيان للأمن الوطني تحوز "الشروق" نسخة منه فإن مصالح الصحة والإعلام على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بنشاط مكثف خلال هذا الشهر الذي يعتبر شهر مكافحة مرض سرطان الثدي، حيث اعتمدت على مجموعة من الأطباء والمختصين للقيام بحملات توعية وتحسيس لفائدة أفراد الشرطة الإناث للقيام بحملات توعية بمشاركة مجموعة من النساء من مختلف شرائح المجتمع، ناهيك عن برمجة يومين دراسيين بهذا الخصوص.
وأكد البيان على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل حماية المواطن والحفاظ على صحته كذلك، حيث تعتمد الجهات الرسمية المكلفة بالصحة على جهود كبيرة من أجل إنجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان، وعليه فإن المديرية العامة للأمن الوطني معنية بالمساهمة بجدية في ترقية صحة المواطن.