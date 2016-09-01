الناشط الجزائري يرد بالمطالبة بطرد الشركات الفرنسية مساعد لوبان يدعو نكاز لمغادرة فرنسا نهائيا

دعا فلوريان فيليبو، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل اليمين المتطرف في فرنسا، الأحد، الناشط الجزائري رشيد نكاز إلى مغادرة بلاده نهائيا وبشكل إرادي.

وكتب فلوريان تدوينة على حسابه على موقع "تويتر" مخاطبا نكاز جاء فيها "من أجل عيد ميلادي (24 أكتوبر)، أريد منك هدية جميلة ...مغادرة إرادية ونهائية لفرنسا هذا البلد الذي تتنكر له كثيرا".

وتعد هذه المرة الثانية التي يهاجم فيها الرجل الثاني في حزب مارين لوبان الناشط رشيد نكاز، حيث دعا السبت، سلطات بلاده إلى ترحيله لأنه أعلن افتخاره بقرار التنازل عن الجنسية الفرنسية عام 2013.

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وردا على هذه الدعوة، أعلن نكاز في تدوينة على موقع "تويتر"، أنه سيذهب "يوم 24 أكتوبر على الساعة 15 لمعقله في فورباش (57) لدفع الغرامة رقم 1174 التي تفرض على مواطنة فرنسية بعد ارتدائها للنقاب، وليطالب بطرد الشركات الفرنسية من الجزائر (توتال وغاز دو فرانس)".

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