وصف، أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ إضراب الأساتذة بغير المنطقي، مؤكدا أن الأطفال ليسوا لعبة بيد الأساتذة ولا يمكن استعمالهم كورقة ضغط، قائلا "موقفنا واضح من الإضراب نحن ضده مهما كان نوعه رغم أنه مشروع دستوريا وعالميا، إلا أننا لا نعرف استغلاله في محله"، واعتبر خالد مقاطعة النقابات لقاء وزيرة التربية ووزير العمل أسلوبا غير حضاري وغير تربوي، مضيفا "لا نصل إلى الحلول إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار".
وقال المتحدث ذاته إن هذا الإضراب لم يأت في وقته وإنه ليس له حجة علمية رسمية، متسائلا ما الفائدة من القيام بإضراب يومي 17 و18 من الشهر الجاري وتكراره يومي 25 و26 من نفس الشهر، مضيفا أنه سيخلق بلبلة في القطاع لا أكثر، داعيا الأساتذة إلى العدول عن الإضراب والتفكير في وضع التلاميذ وأوليائهم، من خلال رفع مستوى الوعي وعدم الانسياق نحو المصالح الفردية على حساب تنشئة الأجيال التي هي أمانة في رقابهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1موتى الجزائر في فرنسا: العار!
2الجزائر تحظر الإشهار عبر غوغل وفيسبوك
3بن غبريط: التقاعد المسبق ملف كل الحكومة وليس قطاع التربية وحده
4الغازي: لا تراجع عن إلغاء التقاعد المسبق
5وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم واحد
Français English
الرأي
صالح عوض
ما يقال وما لا يقال..
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
ضو جمال
هل تصلح كتب الجيل الثاني ما أفسده الجيل الأول؟
جمال لعلامي
مكافأة الفاشلين!
عبد الناصر
في مهبّ الرياح!
التهامي مجوري
الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
حبيب راشدين
مراوغات "فافا" في الـ"فاف"
صالح عوض
الوقوف على حافة الهاوية!
جمال لعلامي
.. ويستمرّ الفستي!
حسين لقرع
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
الفيديو
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
أولياء التلاميذ ينتقدون إضراب الأساتذة ويؤكدون:
أطفالنا ليسوا لعبة بين أيديكم
حكيمة حاج علي
صحافية بقسم المجتمع بجريدة الشروق اليومي
وصف، أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ إضراب الأساتذة بغير المنطقي، مؤكدا أن الأطفال ليسوا لعبة بيد الأساتذة ولا يمكن استعمالهم كورقة ضغط، قائلا "موقفنا واضح من الإضراب نحن ضده مهما كان نوعه رغم أنه مشروع دستوريا وعالميا، إلا أننا لا نعرف استغلاله في محله"، واعتبر خالد مقاطعة النقابات لقاء وزيرة التربية ووزير العمل أسلوبا غير حضاري وغير تربوي، مضيفا "لا نصل إلى الحلول إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار".
تغطيات ذات صلة
توظيف 3 آلاف أستاذ جامعي خلال الموسم الجامعي الجاري
أطفالنا ليسوا لعبة بين أيديكم
عدة فلاحي يعتذر إلى أسماء بن قادة.. وخولة الإبراهيمي تعترض
مونية مسلم: سنفرض تقرير الطبيب النفساني على الأزواج الجُدد
التقاعد المسبق "يزبر" أجور الموظفين المضربين هذا الإثنين
وقال المتحدث ذاته إن هذا الإضراب لم يأت في وقته وإنه ليس له حجة علمية رسمية، متسائلا ما الفائدة من القيام بإضراب يومي 17 و18 من الشهر الجاري وتكراره يومي 25 و26 من نفس الشهر، مضيفا أنه سيخلق بلبلة في القطاع لا أكثر، داعيا الأساتذة إلى العدول عن الإضراب والتفكير في وضع التلاميذ وأوليائهم، من خلال رفع مستوى الوعي وعدم الانسياق نحو المصالح الفردية على حساب تنشئة الأجيال التي هي أمانة في رقابهم.