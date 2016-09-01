مصري يرشق قاض بحذائه خلال الجلسة

قرر قاض مصري الأحد الحبس سنتين لمتهم رشقه بحذائه والعقوبة نفسها ل18 متهما آخرين في القفص لاشادتهم بما قام به المتهم الاول، بحسب ما أفاد محام ومصدر أمني.

وخلع المتهم عمار الشحات (19 عاما) حذاءه وألقاه بشكل خاطف على القاضي محمد شيرين فهمي بعد مشادة كلامية بينهما حول عدالة القضاء، إلا أن شرطيا في لباس مدني أمسك بالحذاء قبل أن يصيب رأس القاضي، بحسب ما روى محامي المتهمين خالد المصري لوكالة فرانس برس.

وأوضح مصدر أمني أن "القاضي كان أخرج المتهم من القفص لسؤاله عن سبب وقوفه على المقعد المخصص له في القفص لتنشب بينهما مشادة انتهت بواقعة رشق الحذاء".

وهلل المتهمون الآخرون لتصرف زميلهم وقبلوه لدى عودته الى قفص المحاكمة التي جرت في القاهرة، بحسب المصدر نفسه.

وعلى الفور، حرك القاضي دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين جميعا، وطالبت النيابة بأشد العقوبة بحقهم فحكمت المحكمة بالحبس سنتين على المتهمين التسعة عشر.

وقررت هيئة الدفاع الإنسحاب من القضية اعتراضا على الحكم.

واضاف المحامي خالد المصري عبر الهاتف "قررنا الانسحاب إعتراضا على القرار لأن المحكمة غير عادلة. تحريك الدعوى تم بسرعة والغريب أنه شمل كل المتهمين".

وسبق ان حكم المتهمون انفسهم في جويلية الفائت بالحبس سنتين أيضا لإهانتهم هيئة المحكمة بعد مشادة مع القاضي.

ويواجه هؤلاء اصلا اتهامات بإنشاء جماعة تدعى "كتائب أنصار الشريعة" تدعو الى تغيير نظام الحكم بالقوة، وبالاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة.

ولم يصدر حتى الان الحكم في التهم الرئيسية الموجهة الى المتهمين.