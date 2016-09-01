أقدم مجهولون،، ليلة السبت،على السطو على قباضة النمامشة بالشريعة بولاية تبسة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي يتجاوز 900 مليون سنتيم، حسب مسؤولي القباضة.
وأكدت مصادر من عين المكان لـ"الشروق" ، أن الجناة، استغلوا عدم وجود الحارس الليلي، والظلام المخيم على المنطقة المتواجدة بطريق ثليجان، وقاموا بتكسير إحدى النوافذ، باستعمال أداة حديدية، ثم تسللوا إلى داخل مكتب قابض البريد، حيث الخزانة الحديدية المشفرة، أين قاموا بنزع بابها باستعمال مختلف الآلات الحديدية، وسحبها كاملة إلى الخارج، وهو ما يوحي بأن عدد الجناة الذين تمكنوا من الدخول إلى مقر القباضة، يتجاوز ثلاثة أشخاص، على اعتبار أن شخصين لا يمكنهما سحب الخزانة حسب حجمها، وقد استعملوا في العملية مركبة لتحويل الخزانة وما فيها من مبالغ، إلى وجهة مجهولة.
وتم اكتشاف السرقة أثناء الفترة الصباحية لنهار الأحد، وفي الوقت الذي بدأت فيه طوابير المعلمين والأساتذة والمتقاعدين، تتزايد أمام مقر القباضة، لسحب أجورهم تفاجأ قابض البريد بعملية السطو، حيث قام بإبلاغ رجال الشرطة، الذين تنقلوا إلى عين المكان، حيث تم مباشرة التحقيق مع العمال وقابض البريد، لمعرفة هوية الجناة، الذين تضاربت بشأنهم الأقوال، وحسب عمال من قباضة الشريعة، فقد أكدوا للشروق اليومي، بأن هذه هي المرة الثانية التي تقع فيها عملية السرقة بقباضة الشريعة في ظرف سنتين، حيث سُرق منها في المرة الأولى، عدد معتبر من البطاقات المغناطيسية، ولم تتمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين.
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اللصوص جرّوا الخزانة الحديدية إلى خارج المقر
السطو على مليار سنتيم من قباضة بريد بتبسة
ق.م
أقدم مجهولون،، ليلة السبت،على السطو على قباضة النمامشة بالشريعة بولاية تبسة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي يتجاوز 900 مليون سنتيم، حسب مسؤولي القباضة.
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وأكدت مصادر من عين المكان لـ"الشروق" ، أن الجناة، استغلوا عدم وجود الحارس الليلي، والظلام المخيم على المنطقة المتواجدة بطريق ثليجان، وقاموا بتكسير إحدى النوافذ، باستعمال أداة حديدية، ثم تسللوا إلى داخل مكتب قابض البريد، حيث الخزانة الحديدية المشفرة، أين قاموا بنزع بابها باستعمال مختلف الآلات الحديدية، وسحبها كاملة إلى الخارج، وهو ما يوحي بأن عدد الجناة الذين تمكنوا من الدخول إلى مقر القباضة، يتجاوز ثلاثة أشخاص، على اعتبار أن شخصين لا يمكنهما سحب الخزانة حسب حجمها، وقد استعملوا في العملية مركبة لتحويل الخزانة وما فيها من مبالغ، إلى وجهة مجهولة.
وتم اكتشاف السرقة أثناء الفترة الصباحية لنهار الأحد، وفي الوقت الذي بدأت فيه طوابير المعلمين والأساتذة والمتقاعدين، تتزايد أمام مقر القباضة، لسحب أجورهم تفاجأ قابض البريد بعملية السطو، حيث قام بإبلاغ رجال الشرطة، الذين تنقلوا إلى عين المكان، حيث تم مباشرة التحقيق مع العمال وقابض البريد، لمعرفة هوية الجناة، الذين تضاربت بشأنهم الأقوال، وحسب عمال من قباضة الشريعة، فقد أكدوا للشروق اليومي، بأن هذه هي المرة الثانية التي تقع فيها عملية السرقة بقباضة الشريعة في ظرف سنتين، حيث سُرق منها في المرة الأولى، عدد معتبر من البطاقات المغناطيسية، ولم تتمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين.