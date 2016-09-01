زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شمال غرب الصين

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 6,4 درجات ضرب الإثنين إقليم تشينغهاي الصيني في شمال غرب البلاد المنطقة التي تشهد هزات أرضية باستمرار.

وقال المعهد ، إن مركز الهزة حدد في منطقة يوشو التيبتية التي تتمتع بحكم ذاتي وعلى عمق 32 كيلومترا. وكان زلزال ضرب المنطقة في 2010 وأدى إلى سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل.