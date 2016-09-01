زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شمال غرب الصين

date 2016/10/17 views 194 comments 0
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icon-writer وكالات

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 6,4 درجات ضرب الإثنين إقليم تشينغهاي الصيني في شمال غرب البلاد المنطقة التي تشهد هزات أرضية باستمرار.

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وقال المعهد ، إن مركز الهزة حدد في منطقة يوشو التيبتية التي تتمتع بحكم ذاتي وعلى عمق 32 كيلومترا. وكان زلزال ضرب المنطقة في 2010 وأدى إلى سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

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