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بعد انسحاب 4 نقابات
13 نقابة تبدأ معركة "كسر العظام" بإضراب وطني
- نسبة الاستجابة بلغت 75 بالمائة في الوادي
دخلت 13 نقابة مستقلة تمثل عدة قطاعات على رأسها التعليم والصحة، صباح الاثنين، في إضراب وطني يدوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على مساعي الحكومة لإلغاء قانون التقاعد النسبي، إضافة إلى المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للعمال، وكذا إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل.
ويأتي الإضراب الذي شنته نقابات القطاع العمومي، ابتداء من اليوم كأول حركة احتجاجية تقدم عليها النقابات منذ بداية الموسم الاجتماعي، وهو القرار الذي اتخذه التكتل الذي يضم 17 نقابة مستقلة، تمثل أغلبيتها قطاع التعليم بالإضافة إلى نقابات الوظيف العمومي، كرد فعل على تجاهل السلطات لمطلب مراجعة قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق.
وانسحبت 4 نقابات من التكتل النقابي ليصبح عدد النقابات التي دخلت فعليا في الإضراب 13 نقابة.
ويعتبر الإضراب الذي دخلت فيه النقابات اليوم الخطوة الأولى، إذ ينتظر أن تدخل النقابات في إضراب جديد يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، في انتظار خطوات أخرى ستقدم عليها النقابات، في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها فيما يتعلق بالتقاعد.
أما بخصوص قطاع التربية، فقد أعلنت 7 نقابات إضرابها ضمن التكتل النقابي، وعلى خلفية ذلك أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بخصم أجور الأساتذة المضربين وعدم احتساب المردودية.
وقال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، الصادق دزيري، الإثنين، في تصريح لـ"الشروق نيوز"، إن نسبة الإستجابة للإضراب تتفاوت من ولاية إلى أخرى، مشيرا إلى أن النسبة بلغت 75 بالمائة في ولاية الوادي.
وأوضح دزيري، الذي كان يتحدث باسم خلية متابعة الإضراب، أن الأرقام الأولية لنسب الإستجابة للإضراب ستكون جاهزة عند الظهيرة، بعد استلام التقارير من الولايات.
وأكد الصادق دزيري، أن الهدف من الإضراب ليس استمراره لمدة طويلة، لكن إلزام الحكومة بفتح قنوات الحوار والتفاوض مع النقابات حول الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن النقابات تريد حلولا وآليات من الحكومة لرفع القدرة الشرائية للعمال.
تجدر الإشارة إلى أن التكتل النقابي الذي دخل في إضراب كان يضم كل من: نقابة "سونلغاز"، نقابة الأسلاك المشتركة (انسحبت)، نقابة التكوين المهني، نقابة الأئمة، النقابة الوطنية للبياطرة، النقابة الجزائرية للشبه الطبي، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، اتحادية عمال التربية، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، مجلس أساتذة ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار.
كمال2016/10/17 على 11:251
النقابات التي انسحبت من التكتل النقابي في اخر لحظة هي نقابات طايوان ويمكن تسميتها بالنقابات الكاذبة فهي موجودة لتزيين الاجتماعات مع وزيرة الهف .
محمد - البويرة2016/10/17 على 11:382
اين الاتحاد العام للعمال الجزائيين ؟اما ان القضية لاتعنيهم !
اتحاد الهف والمصالح الضيقة .
2016/10/17 على 11:393
اتفقوا على حل وسط 30سنة عمل فعلية مهما كان سن المتقاعد.و 60 سنةكعمر المتقاعد مهما كان عدد سنوات العمل.كما يجب على الحكومة تخفيض من رواتب النواب و الوزراء و اطارات الدولة الى 50%كما يجب على الحكومة تحصيل الضرائب من رجال الأعمال و المقاولين و التجار و ضرب كل من يسول له نفسه بعدم الدفع كما يجب تمويل صندوق التقاعد من ايرادات البترول و بنسبة تبلغ 2.5%.انه عار على حكومة سلال ابقاء هذا التباين في الاجور فهناك من يتقاض راتب مضاعف ب 30مرة من الأجر القاعدي و هناك شباب متخرجين من الجامعة لم يجد حتى ANEM