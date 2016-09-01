تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، من تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على 6 قنابل تقليدية الصنع، إثر عملية بحث وتمشيط بالقل، ولاية سكيكدة، في حين أوقفت مفرزة أخرى 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ورقلة وغرداية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بتمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام، 10 مهربين، فيما تم ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية صيد وكمية من الذخيرة ومركبتين رباعيتي الدفع و5 أجهزة كشف عن المعادن.
وأضاف المصدر أن حرس الحدود بتلمسان، ضبط 263 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لــ 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمالي-شرق رأس الحمراء بعنابة.
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توقيف 4 عناصر دعم في ورقلة وغرداية
تدمير مخبأ للإرهاب و 6 قنابل تقليدية بالقل
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، من تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على 6 قنابل تقليدية الصنع، إثر عملية بحث وتمشيط بالقل، ولاية سكيكدة، في حين أوقفت مفرزة أخرى 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ورقلة وغرداية.
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وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بتمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام، 10 مهربين، فيما تم ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية صيد وكمية من الذخيرة ومركبتين رباعيتي الدفع و5 أجهزة كشف عن المعادن.
وأضاف المصدر أن حرس الحدود بتلمسان، ضبط 263 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لــ 16 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمالي-شرق رأس الحمراء بعنابة.