"أوريدو" تمنح زبائنها الجدد شريحة الجيل الرابع مجانا

قدم متعامل الهاتف النقال" أوريدو" عرضا ترويجيا يسمى" شريحة باطل" يهدف إلى تسهيل الولوج لتقنية شبكة الجيل الرابع، ويمنح لزبائنه الجدد شريحة مجانا.

وقال المتعامل الإثنين في بيان تحصل موقع "الشروق اونلاين"على نسخة منه، أن العرض المقدم للزبائن في 48 ولاية سيمّكن من تسهيل عملية الإبحار في شبكة الانترنت بسرعة معتبرة مع الحفاظ على نفس رقم الشريحة.