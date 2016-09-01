أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده تريد وقف إطلاق النار في اليمن، لكنه شكك بالتزام الحوثيين بذلك، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت وكالة رويترز عن الجبير قوله إن السعودية مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار إن وافق الحوثيون أيضا، وشكك وزير الخارجية السعودي في إمكانية التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار في اليمن.
وفي نفس الصدد، رحب مجلس الوزراء السعودي الاثنين، بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال البيان، دعا البيان "كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
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الجبير: السعودية مستعدة لوقف إطلاق النار باليمن
رويترز
أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده تريد وقف إطلاق النار في اليمن، لكنه شكك بالتزام الحوثيين بذلك، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
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ونقلت وكالة رويترز عن الجبير قوله إن السعودية مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار إن وافق الحوثيون أيضا، وشكك وزير الخارجية السعودي في إمكانية التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار في اليمن.
وفي نفس الصدد، رحب مجلس الوزراء السعودي الاثنين، بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال البيان، دعا البيان "كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".