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يخص أحياء قصديرية بالدار البيضاء وبرج البحري
ترحيل 200 عائلة بالعاصمة الأربعاء المقبل
ستشرع مصالح ولاية الجزائر، الأربعاء المقبل، في تنفيذ الشطر الثالث من المرحلة الـ 4 لعملية الـ21 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر والتي تخص 200 عائلة منحدرة من مختلف الأحياء القصديرية ببلديتي دار البيضاء وبرج البحري.
وأفاد مصدر من ولاية الجزائر، الإثنين، أن الشطر الثالث من هذه العملية التي تضم 200 عائلة يخص ثلاثة مواقع للبيوت القصديرية وهي الحي القصديري "كوكو بلاج" ببلدية برج البحري والحي القصديري "الوادي" ببلدية برج البحري والحي القصديري "بخاري" ببلدية برج البحري.
وسيتم ترحيل هذه العائلات على مستوى الأحياء السكنية التالية "وهي الحي السكني 1012 شابو ببلدية برج البحري والحي السكني 2400 مسكن ببلدية أولاد فايت".
وستسمح هذه العملية يبرز ذات المصدر بـ"إسترجاع وعاء عقاري يقدر ب2.2 هكتار على مستوى الضفة البحرية لبلدية برج البحري".
أما فيما يخص البطاقية الوطنية للسكن فقد تم رصد 4 حالات إيجابية موزعة كالتالي: مرشحين اثنين ثبت تسجيلهما ضمن برنامج عدل ومرشح واحد ثبت امتلاكه لسكن ومرشح واحد ثبت استفادته من إعانة مالية من طرف الدولة حسب نفس المصدر.
يذكر أن الشطر الأول لهذه العملية الذي تم في 5 أكتوبر الفارط قد سمح بإعادة إسكان 665 عائلة فيما تم إعادة إسكان 387 عائلة في إطار الشطر الثاني من ذات العملية في 10 أكتوبر الفارط.
وقد قسمت المرحلة الـ 4 لعملية ال21 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر إلى أربع (4) فترات لإعادة إسكان 3000 عائلة في سكنات لائقة في غضون ثلاثة أسابيع ابتداء من 5 أكتوبر الفارط وستستمر لغاية نهاية أكتوبر الجاري، حسبما كان أكده والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.
كما ستعرف هذه المرحلة كذلك "تنفيذ برنامج استعجالي لإعادة إسكان 82 عائلة و يتعلق الأمر بـ 58 عائلة كانت تقطن بمركز العبور "ديجون" ببلدية باب الوادي إثر الحريق الذي نشب به بتاريخ 29 جويلية الفارط.
كما سيعرف هذا البرنامج الاستعجالي إعادة إسكان 21 عائلة كانت تحتل موقع "ميركادال" ببلدية القبة و3 عائلات كانت تعيق مشروع تهيئة مقر بلدية واد السمار.
2016/10/17 على 15:281
40مليون نسمه فى 48 ولايه بدون منحسب القريات ركم حيرين كفاش تسكنو الشعب لمتهم كل من جهات البحر لكي واحد يكل واحد تخطي رسانكم برك