آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
-
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
-
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
-
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
-
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
-
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
-
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
-
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
-
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
-
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
تقرير لرابطة حقوق الإنسان يؤكد
ثلث الجزائريين تحت خط الفقر
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، من تداعيات تردي الأوضاع المعيشية في الجزائر، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقالت الرابطة، في تقرير نشرته الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إن ثلث الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون ظروفا حياتية صعبة.
وكشفت دراسة إحصائية أجرتها الهيئة الحقوقية، أن 35 في المائة من الجزائريين فقراء، يعيشون بأقل من 1.24 دولار في اليوم الواحد، وأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لـ93 في المائة ممن شملتهم الدراسة كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط.
وأظهرت الدراسة، أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين انهارت بنسبة 60 في المائة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت الرابطة أن "ما يقارب 10 في المائة من الجزائريين يسيطرون على 80 في المائة من ثروات البلاد، وهو وضع مقلق، ويعمق الفجوة بين طبقات الشعب".
وانتقدت الرابطة الحقوقية "السياسة الاقتصادية المنتهجة التي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية، وخلق الثروة"، معتبرة أن "توزيع المداخيل لا يتوافق مع المعايير التي تضمن العدل والمساواة"، لافتة إلى وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود، وفئات تتقاضى أجوراً ضعيفة، وأخرى مقصية تماما من مسار توزيع الدخل في البلاد.
وأفاد التقرير، أن مظاهر الفقر شهدت تحولا كبيرًا في الجزائر، وبات العوز يهدد الطبقة المتوسطة، مشيرة إلى أنه بعد أن كان الفقر يميّز سكان المناطق الريفية، أصبح اليوم منتشرا في المدن والمناطق الحضرية.
وجاء في التقرير أن سوء الظروف الصحية أعاد إلى الواجهة أمراضا قُضي عليها في السابق، وسُجل انخفاض في معدلات التغذية، وارتفاع في نسب البطالة، ومشكلات في السكن والتعليم.
وأعاد أسباب الاضطرابات الاقتصادية إلى انهيار أسعار البترول المتواصل، خصوصا أن اقتصاد الجزائر يعتمد على عائدات تصدير البترول، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة منذ الاستقلال مقابل الدولار.
وكانت وزيرة التضامن، مونية مسلم، قد صرحت في وقت سابق، أن الأرقام الدقيقة لعدد المعوزين في الجزائر غير متوفرة، لعدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي، لكنها قدرت العدد في حدود 1.7 مليون فقير.
أستاذ - يتسابق مع التقاعد المسبق 2016/10/17 على 16:161
لا حدث بما أن الجزائري عبقري بالفطرة حيث إجتهد ووجد حلول وبدائل بالجملة لتعويض دخله الهزيل ودون عناء يذكر فالبعض وجد بديلا في سرقة الهواتف النقالة وإعادة بيعها والآخر إحتل حواف الطرقات لطلب أتاوات وقرصنة أصحاب السيارات وثالث أرصفة الشوارع لممارسة نشاطه التجاري ورابع لترويج المخدرات التي تدر عليه مبالغ خيالية وخامس في شراء الدوفيز وإعادة بيعه....وكل هذه النشاطات تدر أصحابها يوميا ما يساوي الأجرة الشهرية للعامل البسيط وحتى الأستاذ والممرض...مما جعل الشاب الجزائري يرفض مناصب عمل تعرض عليه
2016/10/17 على 16:232
الفقر ليس وليد الأزمة الاٍقتصادية الوهمية واٍنما وليد سوء تسيير مؤسسات الدولة والتوزيع الغير عادل للثروة