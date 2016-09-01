أجواء صيفية في عز الخريف تراجع الحرارة هذا الأربعاء.. وأمطار رعدية نهاية الأسبوع

تشهد المناطق الشمالية للوطن منذ أيام، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة فاقت معدلها الفصلي وقاربت المسجلة خلال فصل الصيف على امتداد المناطق الشمالية بما فيها الساحلية، حيث وصلت درجات الحرارة 32 درجة مئوية، دفعت ببعض المواطنين للنزول مرة أخرى إلى الشواطئ لا سيما وان الفترة تزامنت وارتفاع في نسبة الرطوبة، وهي الأجواء التي عهدناها كلما حل شهر أكتوبر في فترة تعتبر مرحلة اصطدام بين الفصول وانتقالها من فصل لآخر.

وتشير آخر التنبؤات الجوية، إلى أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة الثلاثاء مع تراجع طفيف، غير أنها تبقى فوق معدلها الفصلي، أما الأجواء فستكون شبه غائمة ملبدة بسحب من النوع العالي والمتوسط على السواحل والمناطق الداخلية، حيث ستتراوح درجات حرارتها ما بين 25 و30 درجة مئوية أما بالجنوب فستبقى الأجواء مستقرة بحرارة تتراوح ما بين 35 و40 درجة مئوية.

وحسب مصادر من مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء "الاستثنائية" التي تعد عادية في مثل هذا الشهر، تعود إلى تمركز منخفض جوي بالمحيط الأطلسي وضغط جوي مرتفع متمركز بشمال شرقي البحر المتوسط ما يعمل على توجيه تيارات جنوبية غربية محملة بهواء حار نحو المناطق الشمالية مرفوقة برطوبة عالية.

ويتوقع أن تتراجع درجات الحرارة ابتداء من الأربعاء مقارنة بسابقاتها، مع توقع قدوم سحب كثيفة يحتمل أن تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية، يُحتمل أن تمتد إلى يومي الخميس والجمعة.. والله اعلم.