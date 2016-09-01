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تكتل النقابات المستقلة يستعرض عضلاته ويشلّ المؤسسّات
فوضى و"معارك" بسبب الإضراب
- وزارة التربية تصعّد وتأمر بفصل الأساتذة الجدد المضربين
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تمكن التكتل النقابي، الإثنين، من شل الدراسة بـ80 بالمائة من مجموع المؤسسات التربوية، في حين اشتكى مضربون من ضغوطات إدارية، بالمقابل، وجه مديرو التربية للولايات تعليمات لمديري المؤسسات تقضي بفصل الأساتذة الجدد المضربين.
علمت "الشروق" أن التقارير الولائية الخاصة باليوم الأول من الإضراب، أكدت أن الحركة الاحتجاجية بالثانويات صنعت "الاستثناء"، حيث بلغت نسبة الاستجابة 90 بالمائة، في حين تجاوزت النسبة الإجمالية 80 بالمائة، في وقت وجه مديرو التربية للولايات تعليمات "شفهية" لمديري المؤسسات، تأمرهم بفصل كل أستاذ جديد أضرب، فيما منع مسؤولو بعض المؤسسات المدرسية، ممثلي النقابات من دخول المدارس، ما تسبب في مشادة بين مسؤولي النقابات والمديرين ببعض الولايات، على غرار البليدة، معسكر، حسين داي بالعاصمة.
وفي السياق، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، إن خلية المتابعة بـ"لونباف" سجلت نسبة استجابة بلغت80 بالمائة، مؤكدا أن بعض الثانويات بالعاصمة على غرار حسيبة بن بوعلي وحامية بالقبة، الإدريسي بساحة أول ماي، سعيد حمدين، المقراني ببن عكنون وثانويات بوزريعة، بلغت بها نسبة الاستجابة 100 بالمائة.
من جهته، أكد، عضو المكتب الوطني لنقابة "الكلا" زوبير روينة، أن بعض الأساتذة المضربين تعرضوا لضغوطات إدارية من خلال تهديدهم بالخصم من الأجور، واعتبر الإضراب في يومه الأول ناجحا، والذي من شأنه تحريك المسؤولين.
أما النقابة الوطنية لعمال التربية، أكدت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي أن بعض المفتشين برمجوا ندوات لفائدة الأساتذة والمعلمين، بغية تكسير الإضراب الوطني، غير أن نسبة كبيرة منهم قاطعت تلك الدورات باستثناء فئة الأساتذة المستخلفين والجدد. مشددا أن تهديدات الخصم من الأجور لم تثن من عزيمة الأساتذة في شل المدارس بنسب مرتفعة.
معلّم تعبان2016/10/17 على 22:251
لسنا في عصر الإقطاع حتى تسيّرونا كما تشاؤون،
لن تركبوا ظهورنا أنتم و الغبريطة،
ألّبوا و كرّهوا الناس في الأستاذ كما تريدون،
لكن للأساتذة ثقة راسخة بحقوقهم و اطّلاع عميق على خفاياكم.
- كوكب الجهل2016/10/17 على 22:352
المسؤوليين مع عائلاتهم نهبوا المال وبذروه وهربوه الى الخارج و سيروا البلاد حسب اهوائهم و مصالحم الشخصية و اليوم العامل الجزائري مع المواطن هو من يدفع الثمن فالاضراب لايعني فقط النقابات المستقلة في كل القطاعات ولكن يهم حتى الطلبة خريجي الجامعة المقبليين على العمل في المستقبل لان قانون العمل لسنة 2017 سيكون مدمر وكارثي ولهذا ينبغي على كل شرائح المجتمع الاطلاع عليه لانه سيدفع معظم الجزائريين الى خط الفقر