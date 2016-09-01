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السجال يعود مجددا بين الجزائر وباريس
لعمامرة يشكك في تخلص هولاند من عقدة "الجزائر فرنسية"
لم يترك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الفرصة تمر من دون أن يرد على الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي نقل عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تصريحات مسيئة بحق المجاهدين إبان الثورة التحريرية، عندما وصفهم بـ"الإرهابيين".
رئيس الدبلوماسية الجزائرية انتظر اليوم الوطني للهجرة المصادف لـ17 أكتوبر، ليعلق على تصريحات هولاند، حيث اعتبرها بكاء على أطلال ضياع "الإلدورادو"، وقال: "يبدو أن فرنسا لازالت تحن لفترتها الاستعمارية"، وهو توصيف عادة ما يطلق على الدوائر التي لطالما تشبثت بحلم "الجزائر فرنسية"، والإشارة هنا إلى فلول الأقدام السوداء.
وسجل لعمامرة امتعاض بلاده من "خرجات" الساسة الفرنسيين المسيئة للجزائر: "في الوقت الذي نحتفل فيه اليوم ونحيي ذكرى انتفاضة 17 أكتوبر 1961. ونترحم على من ضحوا بأرواحهم. ما يزال هناك في الضفة الأخرى (فرنسا) حنين للفترة الاستعمارية".
وقد ظل اليسار الفرنسي متحفظا على الدخول في سجالات تتعلق بالماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، وحتى عندما قرر نواب اليمين (الاتحاد من أجل حركة شعبية) سن قانون تمجيد الاستعمار في فيفري 2005، لم ينخرط نواب الحزب الاشتراكي في العملية وبقوا معارضين لمشروع القانون، الذي خلف جدلا كبيرا وتوترا بين البلدين تسبب في إلغاء اتفاقيات كان يجري التحضير للتوقيع عليها.
ومعروف أن اليسار الفرنسي أكثر تنصلا من التبعات السلبية للاستعمار، مقارنة باليمين الذي يمثله الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي (حزب الجمهوريين)، غير أن إدراج لعمامرة فرانسوا هولاند الذي يمثل تيار اليسار، ضمن الجماعات اليمينية يعتبر تشكيكا في المواقف التي أبان عنها الرجل، وكانت في الاتجاه الآخر.
وسبق للرئيس الفرنسي أن وصف الاستعمار بـ"النظام الظالم والوحشي" خلال زيارة قادته إلى الجزائر، غير أن التصريحات التي أعقبت ذلك لم تكن منسجمة مع سابقتها، ولعل الالتفاتة الأخيرة له تجاه "الحركى" أبرز دليل على تخبطه، وهو ما يدفع إلى التساؤل إن كان الأمر يتعلق بتموقع جديد لهولاند، المقبل على خوض انتخابات رئاسية ربيع العام المقبل.
وفي سياق آخر، يعتبر رد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على الإساءة الفرنسية، وإن لم يكن في مستوى المسؤول الفرنسي الذي ارتكبها، توجها جديدا من قبل السلطات الجزائرية في التعامل مع المستعمرة السابقة، قوامه المعاملة بالمثل وعدم السكوت على أي إساءة مهما كان مصدرها.
معلق2016/10/17 على 21:271
انتم يالعمامرة اعطيتوهم فرصة ليقودكم كما يشاؤون تتكلمون بلغتهم و يزيدونكم احتقارا إدارتكم مفرنسة لارضائهم ضحك الساسة الفرنسيون عنكم كثيرا لانعدام شخصيتكم وسيادتكم..........كفانا تهريجا انتم تلهثون وراءهم وتقولون انكم ضد تصريحاتكم ..........بلاد خرطي
فار2016/10/17 على 21:282
هي ليست عقدة وانما حقيقة
ALGERIAN2016/10/17 على 21:383
كلهم معقدين من الجزائر وألمانيا ويكفي إلقاء نظرة على مواقع الأنترنت لتراهم يتكلمون بعقدة على هذين البلدين ؛كانت الجزائر فردوس بالنسبة لهم ،ثروات و شمس ومساحات عملاقة وأنهار من البترول والغاز لو كتب لفرنسا أن تبقى عندنا لجعلها قوة عظمى ؛لذلك فقد حاولوا الدفاع عنها بإستماتة ؛فضلوا الموت والذبح على أن يتركوها لأنها غنية وقريبة من بلدهم ؛لكن هيهات ،كل الدول العربية إستقلت وأصبح السلام في متناول الجزائريين وهنا إنتهى مصيرهم ؛لم يكلف الأمر أكثر من 7 سنوات لتدمير قوتها ودفعها للخروج؛ الواحد لما يخسر عل
SoloDZ - اي نعم يا السيد لعمامرة الجزائر ليست فرنسية .. ولكنها مفرنسة ! 2016/10/17 على 21:464
مشكلتنا تكمن في ان لفرنسا حزب قوي مشكل من الحركى والخرشف في الجزائر والاخيرة تفتقد لحزب مثيل لها في فرنسا وهذا الفرق الجهوري سببه الفرق في نوعية المسؤولين في كلا البلدين ففي الجزائر المسؤولين "الكبار" او كما يسميهم البعض "اصحاب القرار" يشتغلون لشراكة مصالحهم الشخصية مع مصالح فرنسا او لمصالحهم الشخصية ومصلحة حقيرة للجزائر مع مصلحة سمينة لفرنسا او ان يشتغلون لمصلحة فرنسا فقط وابداً لا يشتغلون لمصلحة الجزائر فقط وفي هذا النقطة ضعف التي عبث ولا يزال هؤلاء المسؤولين بمصير الجزائر يضرب العدو الفرنسي
2016/10/17 على 21:495
تستاهلو يا اذناب فرنسا
المولودي - الجزائر2016/10/17 على 21:506
نحن الجزائريون لا يهمنا أن يتخلص هولند من عقدة "الجزائر فرنسية " إنما الذي يهنا هو أن تتخلص الجزائر من عملاء فرنسا و أذنابها الذين يتحكمون في مفاصل الدولة و شريانها إذ ذاك تقيمنا فرنسا و تحترمنا . إنما أنتم كل بضاعتكم الكلام فقط لقد كرهنا تسلطكم أنت بالذات وفي التجمع المقام في باريس الذي كان هدفه الظاهري التنديد بالارهاب و هدفه الحقيقي كان هدفه التنديد بالاسلام و أنك وقفت في نفس المكان الذي وقف فيه الإرهابي نتنياهو . مع العلم أن الكثير من الغربيين من أكاديميين و سياسيين كانوا يرون عكس ذلك .
KAMI - ORAN2016/10/17 على 21:597
من المفروض اننا نحن الجزائريين من نكون في موقف قوة بإعطاء لفرنسا العاهرة كل الإمتيازات عن طريق الإستثمارات التي تجني منها الملايين من اليوروهات سنويا ورغم ذلك نرى هؤلاء الحثالة من الطبقة السياسية في فرنسا يتطاولون علينا وعلى رموزنا وشهدائنا الأبرار في كل مرة ويستفزوننا وقت ما شاؤوا و كما يحلو لهم لأنهم يعلمون جيدا ان بعض من مسؤولينا من أشباه الرجال يخافون أن تغضب عليهم لالاهم فرنسا لأن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية وتحواساتهم البورجوازية الشانزيلية والبوتيكية ستنقطع عنهم نهائيا..ف تبا لهم
دحمان - Dz2016/10/17 على 22:118
القرار الهام الواجب اتخاذه فورا هو اعلان الانجليزية لغة رسمية مكان الفرنسية .
ملاحظ2016/10/17 على 22:359
رئيس فرنسي منافق و كذاب فقد اظهر في كتابه الأخير جدل انه القبيح والمنافق و عنصري استدماري بحنينه للاستعمار التقليدي وINDIGANAT يهاجم فيه بشدة الإسلام والمسلمين وخاصة الجزائريين وثورة هي الشبيهة برئيس الحكومة Guy Mollet ضد الجزائريين لخلق الانقسام والكراهية حتى يبرر فشله الكارثي لعهدته بسياساته اليمينية وعجز على القضاء على البطالة والعجز المالي وخلل وتواطئه في الهجمات فرنسا لان Hollande اتمم ما بدأه Sarkozy وفرنسا هي وجهة للإحرام والإرهاب هي من دعمتهم كما هي بنت حضارتها على أجمام وخاصة الجزائر.