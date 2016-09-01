3 اتفاقيات بين جامعة راييرسون الكندية و3 جامعات جزائرية حجار: لجنة مختصين جزائريين لمراقبة طلبتنا في كندا

تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة ما بين جامعة راييرسون الكندية الممثلة من طرف رئيسها البروفيسور محمد لشمي، وكل من رؤساء المؤسسات الجامعية وهران 1 والبليدة 1 وقسنطينة 2، الإثنين، حيث أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع سياسة استشرافية لقطاع التعليم العالي بالجزائر للوصول إلى الجودة والنوعية، من خلال خلق روح الإبداع وسط الطلبة الجزائريين في كندا.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن قطاعه يسعى إلى خلق روح الإبداع وسط الجامعات الجزائرية، وذلك من أجل إنشاء جيل مبدع، خاصة فيما يتعلق بالمجال التكنولوجي، وقال حجار، الإثنين، على هامش انطلاق الأيام العلمية والثقافية للجزائريين المقيمين بكندا بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال عقد الندوة الوطنية للجامعات التي تم فيها تقويم الإصلاح في الجامعات الجزائرية، تم التوصل إلى أن هذا الإصلاح مكن من تحقيق نوعية أحسن، وهو ما دفعه إلى طلب المساعدة من مختصين وباحثين في كندا من أجل تقييم المنظومة التربوية في الجزائر.