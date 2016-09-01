نظم الممثل الحصري لعلامة "Hyundai Truck & Bus" في الجزائر "غلوبل موتورز اندوستري "GMI" حفلا شهد حضور وفد رسمي ونائب رئيس شركة "هيونداي موتورز" وشركائها، وبهذه المناسبة، قدمت شركة " GMI " النموذج الجديد لمركبة "H350" التي يتم تركيبها في الجزائر.
كما أعلنت الشركة عن فتح عدة وكلاء معتمدين جدد عبر التراب الوطني، وذكر مسؤولو شركة "GMI" بهذه المناسبة بالاستثمار الكبير في الإنتاج الوطني من أجل استحداث مناصب شغل جديدة وضمان نقل التكنولوجيا والخبرات إلى الجزائر.
وأعدت الشركة مخططا لتنمية شبكة التوزيع الخاصة بها وتواجدها على المستوى الوطني من خلال فتح عدة نقاط خدمات تضمن خدمات البيع وما بعد البيع الخاصة بمركبات "هيونداي"، وستستمر عملية تجسيد هذا المخطط حتى تتم تغطية كل التراب الوطني، حيث تسعى شركة "GMI" لأن تكون عنصرا فعالا في سوق السيارات في الجزائر.
وللعلم فقد دشنت شركة "GMI" رسميا مصنعا لتركيب مركبات "Hyundai Truck & Bus" بولاية باتنة، حيث يتم تركيب عدة نماذج على مستوى هذا المصنع ويتم تسويقها لاحقا من طرف الشركة بما فيها طرازات منها .HD65, HD35, HD450, HD700, HD1000 وغيرها بالإضافة إلى الحافلات.
وقد تم تصميم نموذج "H350" في شكل مركبة تجارية أو حافلة صغيرة لكي يتماشى مع مختلف الأسواق بما فيها السوق الجزائرية، وركز مهندسو مجمع "هيونداي" خلال تصميمهم لهذا النموذج على ستة مجالات وهي الفعالية والجودة وتعدد الوظائف والسلامة والموثوقية والأداء.
وانصب اهتمام المصممين على أداء مركبة "H350" حيث يسمح لها محرك 2.5 لتر ديزل سوبر تشارج وعلبة السرعة ذات 6 حركات بتوفير قوة 150 حصان بالنسبة لنموذج الفان وقدرة حمولة تصل إلى 1.5 طن. وتم تصميم نموذج الحافلة الصغيرة التي تسع لـ 14 مقعدا بعلبة سرعة ذات 6 توفر قوة تصل إلى تصل إلى 175 حصان. كما تم تصميم مركبة "H350" بسلسلة من تجهيزات الأمن والسلامة تستجيب لرغبات وحاجيات كل أصناف السائقين.
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يتم تركيبها بمصانع "هيونداي" في باتنة
"غلوبال موتورز اندوستري" تطلق مركبة H350 "الجزائرية"
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
نظم الممثل الحصري لعلامة "Hyundai Truck & Bus" في الجزائر "غلوبل موتورز اندوستري "GMI" حفلا شهد حضور وفد رسمي ونائب رئيس شركة "هيونداي موتورز" وشركائها، وبهذه المناسبة، قدمت شركة " GMI " النموذج الجديد لمركبة "H350" التي يتم تركيبها في الجزائر.
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كما أعلنت الشركة عن فتح عدة وكلاء معتمدين جدد عبر التراب الوطني، وذكر مسؤولو شركة "GMI" بهذه المناسبة بالاستثمار الكبير في الإنتاج الوطني من أجل استحداث مناصب شغل جديدة وضمان نقل التكنولوجيا والخبرات إلى الجزائر.
وأعدت الشركة مخططا لتنمية شبكة التوزيع الخاصة بها وتواجدها على المستوى الوطني من خلال فتح عدة نقاط خدمات تضمن خدمات البيع وما بعد البيع الخاصة بمركبات "هيونداي"، وستستمر عملية تجسيد هذا المخطط حتى تتم تغطية كل التراب الوطني، حيث تسعى شركة "GMI" لأن تكون عنصرا فعالا في سوق السيارات في الجزائر.
وللعلم فقد دشنت شركة "GMI" رسميا مصنعا لتركيب مركبات "Hyundai Truck & Bus" بولاية باتنة، حيث يتم تركيب عدة نماذج على مستوى هذا المصنع ويتم تسويقها لاحقا من طرف الشركة بما فيها طرازات منها .HD65, HD35, HD450, HD700, HD1000 وغيرها بالإضافة إلى الحافلات.
وقد تم تصميم نموذج "H350" في شكل مركبة تجارية أو حافلة صغيرة لكي يتماشى مع مختلف الأسواق بما فيها السوق الجزائرية، وركز مهندسو مجمع "هيونداي" خلال تصميمهم لهذا النموذج على ستة مجالات وهي الفعالية والجودة وتعدد الوظائف والسلامة والموثوقية والأداء.
وانصب اهتمام المصممين على أداء مركبة "H350" حيث يسمح لها محرك 2.5 لتر ديزل سوبر تشارج وعلبة السرعة ذات 6 حركات بتوفير قوة 150 حصان بالنسبة لنموذج الفان وقدرة حمولة تصل إلى 1.5 طن. وتم تصميم نموذج الحافلة الصغيرة التي تسع لـ 14 مقعدا بعلبة سرعة ذات 6 توفر قوة تصل إلى تصل إلى 175 حصان. كما تم تصميم مركبة "H350" بسلسلة من تجهيزات الأمن والسلامة تستجيب لرغبات وحاجيات كل أصناف السائقين.