نشر تفاصيل نسب المشاركة في الحركة الإحتجاجية تكتل النقابات المستقلة: الاستجابة للإضراب كانت "تاريخية"

أكد تكتل النقابات المستقلة مساء الاثنين، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه في قطاعات الوظيفة العمومي، احتجاجا على إلغاء التقاعد المسبق كانت "تاريخية".

ووفق بيان لهذه النقابات، فإنها سجلت "خلال اليوم الأول من الإضراب الوطني الشامل هبة قوية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر".

وأشار أنه "إذ لأول مرة تكون المشاركة من طرف مختلف الشرائح العمالية، تعبيرا عن تذمرهم الكبير نتيجة ممارسة الحكومة لسياسية فرض الأمر الواقع، وتجاهلها للمطالب المشروعة مثل التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق و إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد".

ووفق ذات المصدر، فإن نسب الاستجابة تراوحت بين 48 و72 بالمائة في خمسة قطاعات من الوظيف العمومي.

ونند البيان "بكل الممارسات غير القانونية في حق المضربين وندعو النقابات في باقي القطاعات الالتحاق بالحركة الاحتجاجية".