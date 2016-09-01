تحت تسمية المرحوم محمد الصغير 80 مشاركا في المهرجان الوطني للفنون التشكيلية بالأغواط

تنظم محافظة المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية "قوس قزح" بالأغواط، المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية، في طبعته الثانية. تحت تسمية المرحوم محمد الصغير، أحد الفنانين التشكيليين المعروفين في المنطقة. وتقام التظاهرة الثقافية تحت شعار "الحياة في شوارعنا" في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2016 بدار الثقافة التخي عبد الله بن كريو بعاصمة ولاية الأغواط. بمشاركة 55 فنانا يمثلون 18 ولاية، بمن في ذلك 15 فنانا من الأغواط. وقد خصصت الدورة فقط، للفنون التشكيلية (الألوان المائية، والألوان الزيتية). بناء على توصيات الطبعة الأولى، التس كانت قد شملت العام الفارط حتى فن التصوير.

وقد رصدت محافظة المهرجان جائزة 12 مليون سنتيم للمتوج في الفن التشكيلي بالألوان المائية والثاني بما قيمته 9 ملايين سنتيم فضلا عن 7 ملايين للمرتب ثالثا، وجائزة تشجيعية للجنة التحكيم. بينما رصد مبلغ 28 مليون سنتيم للثلاثة الأوائل في فن الرسم بالألوان الزيتية موزعة بنفس القيم السابقة. ومعلوم أنه قد تم الإعلان عن المسابقة شهرا كاملا، قبل تنظيم النشاط. ولضمان مصداقية المسابقة شكلت لجنة لانتقاء الأعمال من بين 80 مشاركا، بين ذلك أسماء معروفة على غرار أحمد مخلوفي المقيم بلندن وعبد القادر داودي الحاصل على جوائز وطنية ودولية، ومقداس نور الدين من سيدي بلعباس وفريد بوناب من جيجل وجلول مرحاب من ولاية معسكر إلى جانب عبد الهادي طالبي من عين تموشنت.