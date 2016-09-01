توقيف "بارون" مخدرات بعنابة

تمكن عناصر المصلحة الجهوية للاتجار غير الشرعي بالمخدرات الكائن مقرها بالحجار، صبيحة الثلاثاء، من الإطاحة بأخطر مروجي الكيف المعالج بالجهة الشرقية للولاية كما تمكنت ذات المصلحة من حجز كمية من الكيف المعالج داخل منزله بولاية عنابة.

واستهدفت المصلحة أكبر مروج للكيف يبلغ من العمر 55 سنة، مبحوث عنه في قضايا ترويج الكيف المعالج وصادر في حقه العديد من أوامر للقبض، المجرم الخطير المنحدر من ولاية سوق أهراس كان قد فر منها منذ أشهر واستقر في ولاية عنابة، بعدما استأجر منزلا، حيث وردت معلومات موثوقة لعناصر المصلحة الجهوية للاتجار غير الشرعي للمخدرات مفادها تواجد البارون بولاية عنابة حيث تم ترصده وتتبع خطواته وبعد الحصول على أمر بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار تم مداهمة المنزل أين عثر على كمية من مخدر "الزطلة" مخبأة بإحكام داخل غرفة نومه، ليتم فورا حجز الكمية وتوقيفه واقتياده نحو مقر المصلحة للتحقيق معه وإنجاز ملف جزائي ضده وإحالته فيما بعد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار للنظر في قضيته.