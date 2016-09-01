نائب رئيس الهند يشرع في زيارة إلى الجزائر

date 2016/10/17 views 1165 comments 0
author-picture

icon-writer واج

شرع نائب الرئيس الهندي، محمد حميد انصاري، اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

icon-links تغطيات ذات صلة

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة  وأعضاء من الحكومة.

icon-tags
  • print