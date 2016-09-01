شرع نائب الرئيس الهندي، محمد حميد انصاري، اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.
وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة وأعضاء من الحكومة.
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الرأي
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شرع نائب الرئيس الهندي، محمد حميد انصاري، اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.
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وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة وأعضاء من الحكومة.