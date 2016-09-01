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شاب يضرم النار في جسده بجيجل
أقدم شاب في العشرين من عمره ببلدية الأمير عبد القادر بجيجل، الإثنين، على تنفيذ محاولة انتحار حرقا، بعدما رش نفسه بمادة البنزين وأضرم النار في جسده، وذلك احتجاجا على عملية هدم قامت بها السلطات لمبان فوضوية، إحداها تعود لعائلة الشاب.
وأصيب شرطي بحروق خطيرة خلال محاولته إنقاذ الشاب. الذي أسعفته الحماية المدنية، ونقلته هو والشرطي إلى مستشفى محمد الصديق بعاصمة الولاية جيجل.
2016/10/17 على 21:231
Dans le Pays des voleurs il n'y a pas d'espoir à la vie
les uns se permettent des appartements aux Champs Elysées et d'autres n'ont meme pas le droit à un Gourbi