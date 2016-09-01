شاب يضرم النار في جسده بجيجل

date 2016/10/17 views 836 comments 1
author-picture

icon-writer حافظ. ب

أقدم شاب في العشرين من عمره ببلدية الأمير عبد القادر بجيجل، الإثنين، على تنفيذ محاولة انتحار حرقا، بعدما رش نفسه بمادة البنزين وأضرم النار في جسده، وذلك احتجاجا على عملية هدم قامت بها السلطات لمبان فوضوية، إحداها تعود لعائلة الشاب.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأصيب شرطي بحروق خطيرة خلال محاولته إنقاذ الشاب. الذي أسعفته الحماية المدنية، ونقلته هو والشرطي إلى مستشفى محمد الصديق بعاصمة الولاية جيجل.

icon-tags
  • print