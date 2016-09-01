قضت محكمة الجنح بتبسة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بإدانة والد الطفل أمين بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة الأم بسنتين حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهما من طرف النيابة على خلفية القضية التي اهتزت على وقعها، مدينة الحمامات، بتبسة قبل نحو أسبوعين، عندما اختفى الطفل أمين البالغ من العمر 13 سنة عن الأنظار، وروجت عائلته لخبر اختطافه من مقر سكناه بذراع الحمام ببلدية الحمامات، من طرف مجهولين، قبل العثور عليه من طرف مواطنين، مقيد الأطراف بشريط لاصق، بالقرب من أحد المقاهي بمنطقة بولحاف الدير.
وفي الوقت الذي حاولت فيه عائلة الطفل نسج سيناريو لإلصاق تهمة اختطاف ابنها بأحد الجيران بغرض توريطه في القضية، على خلفية نزاع عقاري بينهما حول قطعة أرض، إلاّ أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني وقتها كشفت عن الاشتباه في تورط والد الطفل وأمه، واللذين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، وإيداعهما الحبس المؤقت.
خلال جلسة المحاكمة حاول الأب المتهم البالغ من العمر 50 سنة، نفي التهمة المنسوبة إليه وتمسك بتصريحاته السابقة أمام رجال الضبطية القضائية، بنفس ما أكدته الأم المتهمة أيضا في هذه القضية، رغم مواجهتهما من طرف رئيس الجلسة بالأدلة العلمية وتسجيلات المكالمات الهاتفية يوم الوقائع، وهو ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عنهما، والتي التمست بعد المرافعة تبرئة ذمته المتهمين. ليصدر بعدها رئيس الجلسة حكما يقضي بإدانة والد الطفل أمين بخمس سنوات حبسا نافذا وإدانة الأم بسنتين حبسا نافذا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1درك دالي إبراهيم يحدد هوية المعتدين على "الوهراني" ويلقي القبض عليهم
2سونلغاز تزود العدادات بشرائح ذكية لفضح سارقي الكهرباء
3السطو على مليار سنتيم من قباضة بريد بتبسة
45 سنوات سجنا ضد "أسامة الإيسكوبار" ووالده والمحامية
5لا تعويض للمحلات المتواجدة أسفل البنايات المهددة بالإنهيار
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
رشيد ولد بوسيافة
ميثاق بن غبريط يسقط في الماء!
صالح عوض
ما يقال وما لا يقال..
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
ضو جمال
هل تصلح كتب الجيل الثاني ما أفسده الجيل الأول؟
جمال لعلامي
مكافأة الفاشلين!
عبد الناصر
في مهبّ الرياح!
التهامي مجوري
الفتوحات الإسلامية والاستعمار الغربي
حبيب راشدين
مراوغات "فافا" في الـ"فاف"
الفيديو
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
خمس سنوات للأب واثنتان للأم
السجن النافذ لمفبركي سيناريو اختطاف ابنهما بتبسة
عـصام بن منيـة
قضت محكمة الجنح بتبسة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بإدانة والد الطفل أمين بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة الأم بسنتين حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهما من طرف النيابة على خلفية القضية التي اهتزت على وقعها، مدينة الحمامات، بتبسة قبل نحو أسبوعين، عندما اختفى الطفل أمين البالغ من العمر 13 سنة عن الأنظار، وروجت عائلته لخبر اختطافه من مقر سكناه بذراع الحمام ببلدية الحمامات، من طرف مجهولين، قبل العثور عليه من طرف مواطنين، مقيد الأطراف بشريط لاصق، بالقرب من أحد المقاهي بمنطقة بولحاف الدير.
تغطيات ذات صلة
السجن النافذ لمفبركي سيناريو اختطاف ابنهما بتبسة
صحراوي: “أشغال الحفر المجاورة تسببت في الإنهيار”
شاب يضرم النار في جسده بجيجل
درك دالي إبراهيم يحدد هوية المعتدين على "الوهراني" ويلقي القبض عليهم
توقيف "بارون" مخدرات بعنابة
وفي الوقت الذي حاولت فيه عائلة الطفل نسج سيناريو لإلصاق تهمة اختطاف ابنها بأحد الجيران بغرض توريطه في القضية، على خلفية نزاع عقاري بينهما حول قطعة أرض، إلاّ أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني وقتها كشفت عن الاشتباه في تورط والد الطفل وأمه، واللذين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، وإيداعهما الحبس المؤقت.
خلال جلسة المحاكمة حاول الأب المتهم البالغ من العمر 50 سنة، نفي التهمة المنسوبة إليه وتمسك بتصريحاته السابقة أمام رجال الضبطية القضائية، بنفس ما أكدته الأم المتهمة أيضا في هذه القضية، رغم مواجهتهما من طرف رئيس الجلسة بالأدلة العلمية وتسجيلات المكالمات الهاتفية يوم الوقائع، وهو ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عنهما، والتي التمست بعد المرافعة تبرئة ذمته المتهمين. ليصدر بعدها رئيس الجلسة حكما يقضي بإدانة والد الطفل أمين بخمس سنوات حبسا نافذا وإدانة الأم بسنتين حبسا نافذا.