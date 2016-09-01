خمس سنوات للأب واثنتان للأم السجن النافذ لمفبركي سيناريو اختطاف ابنهما بتبسة

قضت محكمة الجنح بتبسة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بإدانة والد الطفل أمين بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة الأم بسنتين حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهما من طرف النيابة على خلفية القضية التي اهتزت على وقعها، مدينة الحمامات، بتبسة قبل نحو أسبوعين، عندما اختفى الطفل أمين البالغ من العمر 13 سنة عن الأنظار، وروجت عائلته لخبر اختطافه من مقر سكناه بذراع الحمام ببلدية الحمامات، من طرف مجهولين، قبل العثور عليه من طرف مواطنين، مقيد الأطراف بشريط لاصق، بالقرب من أحد المقاهي بمنطقة بولحاف الدير.

وفي الوقت الذي حاولت فيه عائلة الطفل نسج سيناريو لإلصاق تهمة اختطاف ابنها بأحد الجيران بغرض توريطه في القضية، على خلفية نزاع عقاري بينهما حول قطعة أرض، إلاّ أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني وقتها كشفت عن الاشتباه في تورط والد الطفل وأمه، واللذين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، وإيداعهما الحبس المؤقت.

خلال جلسة المحاكمة حاول الأب المتهم البالغ من العمر 50 سنة، نفي التهمة المنسوبة إليه وتمسك بتصريحاته السابقة أمام رجال الضبطية القضائية، بنفس ما أكدته الأم المتهمة أيضا في هذه القضية، رغم مواجهتهما من طرف رئيس الجلسة بالأدلة العلمية وتسجيلات المكالمات الهاتفية يوم الوقائع، وهو ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عنهما، والتي التمست بعد المرافعة تبرئة ذمته المتهمين. ليصدر بعدها رئيس الجلسة حكما يقضي بإدانة والد الطفل أمين بخمس سنوات حبسا نافذا وإدانة الأم بسنتين حبسا نافذا.