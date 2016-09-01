سجلت العملة التونسية، في سوق الصرف الشعبي، بمدينة الوادي تراجعا مهما، قدرها بنحو 1000 دج في كل 100 دينار تونسي، حيث تم الأحد، بيع الدينار تونسي بـ65 دج عوض 75 كما كانت عليه الحال قبل أيام قليلة.
وقد أرجع المتعاملون ذلك إلى تراجع قيمة العملة التونسية مقابل الدولار واليورو، من جهة، وانتهاء الموسم السياحي في تونس وتراجع عدد الجزائريين المتوجهين، نحوها إضافة إلى كثرة التونسيين الذين يتوافدون على أسواق الوادي ومعهم العملة التونسية التي يبيعونها في السوق الموازية، ما أحدث فائضا في العرض، حيث الكثير من التونسيين يقصدون أسواق الوادي للتبضع خاصة المقبلين على الأعراس أو المناسبات، وبعض المحلات بالوادي تتعامل مباشرة بالعملة التونسية ولا يحتاج التونسي إلى تصريف عملته خارجها، ما سهل عمليات التعامل بين الجانبين، وأدى إلى توفر العملة التونسية في الأسواق المحلية بالوادي.
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تراجع قيمة العملة التونسية في الأسواق الموازية بالوادي
فوزي. ح
سجلت العملة التونسية، في سوق الصرف الشعبي، بمدينة الوادي تراجعا مهما، قدرها بنحو 1000 دج في كل 100 دينار تونسي، حيث تم الأحد، بيع الدينار تونسي بـ65 دج عوض 75 كما كانت عليه الحال قبل أيام قليلة.
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وقد أرجع المتعاملون ذلك إلى تراجع قيمة العملة التونسية مقابل الدولار واليورو، من جهة، وانتهاء الموسم السياحي في تونس وتراجع عدد الجزائريين المتوجهين، نحوها إضافة إلى كثرة التونسيين الذين يتوافدون على أسواق الوادي ومعهم العملة التونسية التي يبيعونها في السوق الموازية، ما أحدث فائضا في العرض، حيث الكثير من التونسيين يقصدون أسواق الوادي للتبضع خاصة المقبلين على الأعراس أو المناسبات، وبعض المحلات بالوادي تتعامل مباشرة بالعملة التونسية ولا يحتاج التونسي إلى تصريف عملته خارجها، ما سهل عمليات التعامل بين الجانبين، وأدى إلى توفر العملة التونسية في الأسواق المحلية بالوادي.