حريق مهول بسوق في إليزي

date 2016/10/18 views 472 comments 0
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icon-writer م. روابح

شب حريق مهول مساء الإثنين بطاولات بيع الخضر والفواكه، في بلدية الدبداب الحدودية شمال ولاية ايليزي.

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الحريق شب بسبب إشعال النار خلف الطاولات من قبل أطفال كانوا يلهون بالمكان، قبل أن تصل النيران إلى الطاولات، ليتدخل بعدها أعوان الحماية المدنية بالدبداب لإخماد الحريق، والذي تسبب في خسائر مادية معتبرة للباعة، حيث أتت ألسنة اللهب على ثلاث طاولات الخضر، وتعدتها إلى أخرى خاصة بالألبسة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحريق. يذكر بأن هذا الحربق يعتبر الثاني من نوعه وبنفس المكان، في انتظار انجاز سوق للباعة الذين يطالبون مرارا وتكرارا به.

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