موسكو تعلن وقف الغارات السورية والروسية على حلب

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية والسورية أوقفت الضربات الجوية على مدينة حلب اعتباراً من الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) قبل وقف مقرر للقتال لأغراض إنسانية في 20 أكتوبر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، إن وقفاً للضربات على المدينة السورية سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس من الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) حتى الساعة 16:00 "للسماح للمدنيين ومقاتلي المعارضة بمغادرة حلب".

وظهر شويغو على شاشة قناة روسيا 24 الرسمية وهو يقول، إن خبراء عسكريين سيجتمعون في جنيف، يوم الأربعاء، لبدء العمل على التفرقة بين "الإرهابيين" ومقاتلي المعارضة السورية.

وقبل هذا الإعلان، تعرضت الأحياء الشرقية في مدينة حلب بعد منتصف الليل لغارات روسية كثيفة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل لوكالة فرانس برس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "نفذت طائرات روسية بعد منتصف الليل غارات مكثفة استهدفت أحياء عدة في شرق حلب بينها السكري والفردوس وبستان القصر والصاخور والصالحين والكلاسة"، من دون توفر حصيلة للقتلى.

وأكد مراسل فرانس برس في الأحياء الشرقية تعرض مناطق عدة لغارات كثيفة، ليل الاثنين-الثلاثاء، موضحاً أن الغارات على حي بستان القصر أدت إلى انهيار مبنى على رؤوس قاطنيه.

وتتعرض أحياء شرق حلب منذ 22 سبتمبر لهجوم يشنه الجيش السوري في محاولة للسيطرة عليها. وقتل في الهجوم أكثر من 430 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين وفق حصيلة للمرصد.