عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اليهود، بدؤوا في اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح الثلاثاء.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح صحفي، إن نحو 165 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد على شكل مجموعات.

وتوقعت الدائرة أن تتواصل الاقتحامات اليوم، حيث يحتفل اليهود بعيد العُرش (سوكوت باللغة العبرية) الذي بدأ الأحد الماضي، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد في أيام الأحد وحتى الخميس على فترتين صباحية وبعد الظهر.

وتزداد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد، خلال أيام الأعياد اليهودية.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتطالب بوقفها.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، يوم أمس (الاثنين)، عشرة من المراهقين الفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً بتهمة رمي حجارة وزجاجات من سقف مدرستهم في القدس الشرقية المحتلة، بحسب الشرطة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إن هؤلاء الفتيان متهمون برمي حجارة وزجاجات عدة مرات في الأسابيع الأخيرة على أمنيين إسرائيليين والمارة.

وأضاف المصدر، إنه تم استجواب مدير المدرسة قبل الإفراج عنه.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت أعلنت فيه سلطات الاحتلال فرض إغلاق على الضفة الغربية المحتلة حتى مساء الاثنين، لمناسبة أحياء العيد اليهودي اعتباراً من مساء الأحد.