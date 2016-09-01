قال الجيش التركي، الثلاثاء، إن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قتلت 20 من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد قرابة شهرين على بدء عملية لمقاتلي معارضة تدعمهم تركيا لطرد التنظيم المتشدد من منطقة الحدود.
وتواصل تركيا العملية السورية فيما بدأت القوات العراقية عملية بدعم أمريكي لطرد مقاتلي التنظيم من مدينة الموصل شمال العراق.
وذكر بيان الجيش التركي، أن 11 ضربة جوية للتحالف في سوريا استهدفت عدة مناطق ودمرت موقعين دفاعيين للتنظيم وثلاث مركبات.
وأضاف أن طائرات حربية تركية شنت على نحو منفصل ضربات جوية ودمرت عدداً من الأهداف التابعة للتنظيم.
وأفاد بأن مقاتلي المعارضة انتزعوا منذ بدء عملية "درع الفرات" التي تدعمها تركيا في 24 أوت السيطرة على نحو 1240 كيلومتراً مربعاً من الأراضي من المتشددين.
وتقول أنقرة، إن آلاف المقاتلين الذين دربتهم تركيا يشاركون أيضاً في هجوم الموصل رغم الخلاف مع بغداد على وجود قوات تركية في العراق.
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مقتل 20 من "داعش" في غارات للتحالف في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
قال الجيش التركي، الثلاثاء، إن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قتلت 20 من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد قرابة شهرين على بدء عملية لمقاتلي معارضة تدعمهم تركيا لطرد التنظيم المتشدد من منطقة الحدود.
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تقدم للقوات العراقية في معركة تحرير الموصل
وتواصل تركيا العملية السورية فيما بدأت القوات العراقية عملية بدعم أمريكي لطرد مقاتلي التنظيم من مدينة الموصل شمال العراق.
وذكر بيان الجيش التركي، أن 11 ضربة جوية للتحالف في سوريا استهدفت عدة مناطق ودمرت موقعين دفاعيين للتنظيم وثلاث مركبات.
وأضاف أن طائرات حربية تركية شنت على نحو منفصل ضربات جوية ودمرت عدداً من الأهداف التابعة للتنظيم.
وأفاد بأن مقاتلي المعارضة انتزعوا منذ بدء عملية "درع الفرات" التي تدعمها تركيا في 24 أوت السيطرة على نحو 1240 كيلومتراً مربعاً من الأراضي من المتشددين.
وتقول أنقرة، إن آلاف المقاتلين الذين دربتهم تركيا يشاركون أيضاً في هجوم الموصل رغم الخلاف مع بغداد على وجود قوات تركية في العراق.