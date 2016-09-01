اتفاقية جماعية قيد التفاوض استئناف رحلات ترامواي العاصمة الثلاثاء

استأنفت رحلات نقل المسافرين عبر خط ترامواي الجزائر العاصمة، صباح الثلاثاء، من الساعة السادسة، إلى غاية التاسعة والنصف مساء.

وجاء في بيان مؤسسة استغلال الترامواي (سيترام)، الإثنين، أن استغلال ترامواي العاصمة "سيتم من الساعة السادسة صباحا (6:00سا) إلى الساعة التاسعة والنصف مساء (21:30 سا) عبر كامل الخط"، مضيفة أنه "سيتم تعزيز الاستغلال من خلال ضمان خدمة حافلات لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة (إيتوزا) من الساعة السادسة صباحا (6:00 سا) إلى منتصف الليل 00:00 سا".

وفي بيان لها يوم السبت المنصرم، أكدت شركة سيترام أنه سيتم ضمان خدمة الحد الأدنى "يوميا" ابتداء من الساعة "6:30 إلى غاية 21:00" على مستوى "كامل خط تراموي الجزائر" وذلك إثر حركة احتجاجية شنها عمال الشبكة يوم الثلاثاء المنصرم.

وأضاف المصدر ذاته الذي وصف الإضراب بـ "غير قانوني"، أن "الاتفاقية الجماعية التي هي قيد التفاوض سيتم قريبا الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب على رأسها تحديد سلم للأجور".