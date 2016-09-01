أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل شرطي وإصابة آخر، جراء مشادة بين عنصرين أمنيين وقعت في منطقة تأمين السفارات الأجنبية وسط العاصمة القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه "أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي (قطاع يستخدم في تأمين المنشآت والتصدي لأعمال الشغب) فجر اليوم (الثلاثاء)، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات في غاردن سيتي (وسط القاهرة) حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي".
وأشارت الداخلية في بيان، إلى أن المشادة وقعت إثر تعدي أمين الشرطة على المجند خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري وحرمانه من إجازته الشهرية.
وأفاد بيان وزارة الداخلية، أن "المجند أصيب إثر ذلك بحالة نفسية سيئة قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي عهدته تجاه أمين الشرطة مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة شريف محمد محمود من قوة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة والذي كان متواجداً بالخدمة بجوار سيارة التمركز بعيار ناري بقدمه اليسرى وتم نقله للمستشفى لإسعافه".
وأشارت إلى أنه "تم ضبط المجند والسلاح المستخدم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنطقة السفارات في غاردن سيتي وسط العاصمة القاهرة تضم سفارات من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ومؤخراً أصدرت سفارات أمريكا وكندا وبريطانيا، تحذيرات لرعاياها في القاهرة من وقوع تهديدات أمنية محتملة، وهو ما قوبل باستهجان مصري رسمي، وتأكيدات بأن الأحوال الأمنية مستقرة ورفع التشديدات الأمنية في محيط تلك السفارات.
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مجند مصري يقتل أمين شرطة إثر "مشادة كلامية"
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل شرطي وإصابة آخر، جراء مشادة بين عنصرين أمنيين وقعت في منطقة تأمين السفارات الأجنبية وسط العاصمة القاهرة.
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وأوضحت وزارة الداخلية، أنه "أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي (قطاع يستخدم في تأمين المنشآت والتصدي لأعمال الشغب) فجر اليوم (الثلاثاء)، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات في غاردن سيتي (وسط القاهرة) حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي".
وأشارت الداخلية في بيان، إلى أن المشادة وقعت إثر تعدي أمين الشرطة على المجند خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري وحرمانه من إجازته الشهرية.
وأفاد بيان وزارة الداخلية، أن "المجند أصيب إثر ذلك بحالة نفسية سيئة قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي عهدته تجاه أمين الشرطة مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة شريف محمد محمود من قوة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة والذي كان متواجداً بالخدمة بجوار سيارة التمركز بعيار ناري بقدمه اليسرى وتم نقله للمستشفى لإسعافه".
وأشارت إلى أنه "تم ضبط المجند والسلاح المستخدم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنطقة السفارات في غاردن سيتي وسط العاصمة القاهرة تضم سفارات من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ومؤخراً أصدرت سفارات أمريكا وكندا وبريطانيا، تحذيرات لرعاياها في القاهرة من وقوع تهديدات أمنية محتملة، وهو ما قوبل باستهجان مصري رسمي، وتأكيدات بأن الأحوال الأمنية مستقرة ورفع التشديدات الأمنية في محيط تلك السفارات.