رئيس المخابرات السورية يلتقي نظيره المصري في القاهرة

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء، أن اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري (المخابرات) زار القاهرة، أمس (الاثنين)، بناء على دعوة من الجانب المصري.

وبحسب الوكالة، فإن مملوك التقى خلال الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً، اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات نائب رئيس جهاز الأمن القومي في مصر وكبار المسؤولين الأمنيين.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسياً بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في "مكافحة الإرهاب" الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن الوفد ضم ستة من كبار المسؤولين السوريين.

ومن النادر أن تواكب وسائل الإعلام السورية نشاطات مملوك أو تنشر صوراً له، لكن مراقبين قالوا إن الإعلان عن الزيارة يستهدف استيضاح الرد السعودي على التنسيق الأمني بين سوريا ومصر.

وكانت مصر قد أيدت في وقت سابق مشروع قرار روسي وآخر فرنسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان في صيغ مختلفة إلى هدنة لوقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للمدن السورية المحاصرة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب شمالي سوريا.

وأغضب التأييد المصري الممول الأساسي لها وهي السعودية التي تدعم المعارضة المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة السورية التي تدعمها موسكو.