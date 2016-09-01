نظم "أوريدو بزنس" أمسيات ترفيهية لأطفال وسط وشرق وغرب البلاد في إطار حميمي بملعب الغولف بالجزائر العاصمة وأبراج فلوري بقسنطينة، والمعهد الوطني للتكوين العالي وإطارات الشباب والرياضة بوهران وذلك طيلة الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري.
فتح متعامل الهاتف النقال "أوريدو" عدة فضاءات ترفيهية للتسلية خاصة بالأطفال وأوليائهم، والسماح لهم الإستفادة من برامج ثرية ومختلف الورشات للرسم والتلوين، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وعروض ترفيهية ورياضية على الهواء الطلق.
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"أوريدو بزنس" يُنظم أُمسيات ترفيهية للأطفال
منير.ر
نظم "أوريدو بزنس" أمسيات ترفيهية لأطفال وسط وشرق وغرب البلاد في إطار حميمي بملعب الغولف بالجزائر العاصمة وأبراج فلوري بقسنطينة، والمعهد الوطني للتكوين العالي وإطارات الشباب والرياضة بوهران وذلك طيلة الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري.
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فتح متعامل الهاتف النقال "أوريدو" عدة فضاءات ترفيهية للتسلية خاصة بالأطفال وأوليائهم، والسماح لهم الإستفادة من برامج ثرية ومختلف الورشات للرسم والتلوين، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وعروض ترفيهية ورياضية على الهواء الطلق.