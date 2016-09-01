أكدت أن الجزائر دولة صديقة وشريك هام

بولاشيك للجزائريين: قصفكم بالنووي مجرد "خيال"

date 2016/10/18 views 458 comments 0
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icon-writer م.لهوازي

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني

قالت السفيرة الأمريكية بالجزائر، جوان بولاشيك، أن المشاهد التي جاءت في السلسلة التلفزيونية الأمريكية disignated survivor والتي نشر إعلانها الترويجي مؤخرا وأثارت استياء الجزائريين، هي مجرد خيال.

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وأضافت بولاشيك في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن واشنطن تعتبر الجزائر الصديق الحميم والشريك الهام.

 

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد نشرت تعليقات حول المسلسل الأمريكي الذي يصور هجوما نوويا على الجزائر وهو ما اعتبره البعض إعلان حرب على الجزائر.

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