لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1120 آخرون بجروح في 996 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.
وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة بوفاة 4 أشخاص وجرح 44 آخرين على إثر 31 حادث مروري.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 1411 تدخل من أجل إخماد 1075 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.
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34 قتيلا في حوادث مرور خلال أسبوع
الشروق أون لاين
لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1120 آخرون بجروح في 996 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.
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وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة بوفاة 4 أشخاص وجرح 44 آخرين على إثر 31 حادث مروري.
كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 1411 تدخل من أجل إخماد 1075 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.