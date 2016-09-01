34 قتيلا في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1120 آخرون بجروح في 996 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري على المستوى الوطني.

وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة بوفاة 4 أشخاص وجرح 44 آخرين على إثر 31 حادث مروري.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 1411 تدخل من أجل إخماد 1075 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة.