تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء، قراراً قدمته الجزائر ودول عربية أخرى يعتبر المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة تراثاً إسلامياً خالصاً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم اليونسكو قوله، أن النص الذي قدمته الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عُمان وقطر والسودان باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني، نظرت به الدول الأعضاء الـ58 في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وفي ختام المناقشات "تم اعتماده".
وتحتج دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدة على القرار، باعتباره "ينكر الرابط التاريخي بين اليهود والمدينة القديمة".
وينتقد القرار طريقة إدارة سلطات الاحتلال الأماكن الدينية في القدس، مشيراً إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
ولفت القرار بشكل خاص إلى صلة الإسلام بالمسجد الأقصى، فيما لم يتضمن ذكر إدعاءات "إسرائيل" حول علاقة اليهودية بالأقصى.
ويستنكر مشروع القرار أيضاً بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى، من قبل "متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1النمسا تعلن هدم المنزل الذي ولد فيه هتلر
2الجبير: السعودية مستعدة لوقف إطلاق النار باليمن
3الأمم المتحدة تعلن وقفاً لإطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة
4مقتل 20 من "داعش" في غارات للتحالف في سوريا
5عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
Français English
الرأي
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
رشيد ولد بوسيافة
ميثاق بن غبريط يسقط في الماء!
صالح عوض
ما يقال وما لا يقال..
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
ضو جمال
هل تصلح كتب الجيل الثاني ما أفسده الجيل الأول؟
الفيديو
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
النص قدمته الجزائر ودول عربية
اليونسكو تتبنى قراراً يعتبر الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً
وائل. ن - الشروق أونلاين
تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء، قراراً قدمته الجزائر ودول عربية أخرى يعتبر المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة تراثاً إسلامياً خالصاً.
تغطيات ذات صلة
اليونسكو تتبنى قراراً يعتبر الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً
طالبان تستأنف محادثات سرية مع أفغانستان في قطر
رئيس المخابرات السورية يلتقي نظيره المصري في القاهرة
مجند مصري يقتل أمين شرطة إثر "مشادة كلامية"
مقتل 20 من "داعش" في غارات للتحالف في سوريا
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم اليونسكو قوله، أن النص الذي قدمته الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عُمان وقطر والسودان باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني، نظرت به الدول الأعضاء الـ58 في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وفي ختام المناقشات "تم اعتماده".
وتحتج دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدة على القرار، باعتباره "ينكر الرابط التاريخي بين اليهود والمدينة القديمة".
وينتقد القرار طريقة إدارة سلطات الاحتلال الأماكن الدينية في القدس، مشيراً إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
ولفت القرار بشكل خاص إلى صلة الإسلام بالمسجد الأقصى، فيما لم يتضمن ذكر إدعاءات "إسرائيل" حول علاقة اليهودية بالأقصى.
ويستنكر مشروع القرار أيضاً بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى، من قبل "متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية".