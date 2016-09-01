مبادرة "5+5 دفاع" الفريق ڤايد صالح يستقبل رؤساء أركان إيطاليا وإسبانيا وفرنسا

يستقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، يومي 18 و19 أكتوبر 2016، على انفراد، رؤساء أركان كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهذا بطلب منهم.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن الاستقبال يتم على هامش الاجتماع الثامن لرؤساء أركان دول مبادرة "5+5 دفاع"، التي تُمثل مجالا مفضلا للتبادل والتعاون متعدد الأطراف، والتي تتولى الجزائر رئاستها الدورية.

وستكون هذه اللقاءات فرصة لتناول التعاون العسكري الثنائي والتطرق للمسائل ذات الاهتمام المشترك.